影》25年來首位女性播報員 卡弗娜征服大聯盟

2018年04月25日 20:26 中時電子報 林宋以情

We are extremely proud of @jennycavnar who tonight becomes among the first women ever to call play-by-play for a @MLB broadcast. pic.twitter.com/Y8aQhARnnn — Colorado Rockies (@Rockies) 2018年4月24日

美國時間24日洛磯與教士之戰，電視轉播中出現不尋常女性播報員聲音。擔任廣播MLB球賽球評和播報長達12年的卡弗娜(Jenny Cavnar)，打破性別藩籬，今成為自1993年以來首位擔任大聯盟電視轉播女性播報員。

卡弗娜過去曾擔任洛磯隊的賽前和賽後電視訪問工作，而2012年前則是教士隊的記者，24日洛磯主場迎戰教士，兩隊正好都是她的前東家。

1局下教士4比0領先，洛磯艾瑞納多(Nolan Arenado)一棒扛出左外野全壘打牆，卡弗娜以「燃起噴泉吧，她出去了！」(Fire up the fountains. She’s gone!)形容艾瑞納多的兩分炮，讓身邊的球評也不禁拍手叫好。

卡弗娜說，「我很榮幸能成為歷史的一部分，但我更為我們優秀的團隊感到興奮和開心。」

能在大聯盟占一席之地的女性屈指可數，瑪莉·沙恩(Mary Shane)是大聯盟史上第1位全職播報員，當時擔任白襪隊廣播講評，蘇津·沃爾德曼(Suzyn Waldman)則是聯盟史上首位女性電視播報員，卡弗娜不僅為自己寫下里程碑，或許也能啟發嚮往運動圈的年輕女性，沒有什麼是不可能的。

(中時電子報)