方文山發聲明 否認涉入虛擬貨幣合作案

2018年04月25日 20:30 旺報 廖慧娟

今天（4月25日）下午5點26分，台灣導演兼作詞家方文山突然在微博po出一紙聲明，強調自己對新興產業「區塊鏈」仍抱持著學習的態度，自己與團隊都沒有涉及虛擬貨幣的合作案，也不是虛擬貨幣合作案發起人，也沒有簽署任何有關區塊鏈音樂版權保護APP項目的任何文件，或任何形式的法律協議。

這份突發的聲明讓外界一頭霧水。據了解，此事肇因於大陸比原鏈（Bytom Blockchain）創始人段新星4月23日晚間透過個人微博po出的文章，他放上2張與方文山及其團隊人員在電腦前商討的照片，並寫說：「『天青色等煙雨而我在等你，炊煙裊裊升起……」』方文山親自操刀的白皮書，文筆之流暢優美，應不讓聰叔。任何領域，有人用功即有人理解。行業激蕩，有濁流泡沫，亦會有清音與希望。」

部分陸媒認為方文山與其團隊正為該區塊鏈寫白皮書。外界解讀，認為方文山團隊做的應該是基於區塊鏈技術的保護音樂版權的全新平台，BMP區塊鏈y音樂平台有著全新的價值傳遞方式，實現「去中間人」，使用者可以透過一個連結區塊鏈的播放服務，直接付費給音樂人。音樂人可以包有近100%的報酬，且所有數據全部公開透明。

對外界的錯誤解讀，方文山今天緊急發聲明，澄清自己與團隊只處於了解區塊鏈的階段，對「區塊鏈」的執行與操作特性能保障音樂人版權權益透明，也樂觀其成：「但一切尚處在與人溝通了解之初步階段，卻在網絡平台被渲染成我在操作虛擬幣，這不鄭重的發篇聲明稿都不行了……」

(旺報 )