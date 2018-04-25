方文山發聲明 否認涉入虛擬貨幣合作案

方文山今天發聲明否認涉入虛擬貨幣。（取自新浪微博＠方文山）

友善列印
旺報

今天（4月25日）下午5點26分，台灣導演兼作詞家方文山突然在微博po出一紙聲明，強調自己對新興產業「區塊鏈」仍抱持著學習的態度，自己與團隊都沒有涉及虛擬貨幣的合作案，也不是虛擬貨幣合作案發起人，也沒有簽署任何有關區塊鏈音樂版權保護APP項目的任何文件，或任何形式的法律協議。

這份突發的聲明讓外界一頭霧水。據了解，此事肇因於大陸比原鏈（Bytom Blockchain）創始人段新星4月23日晚間透過個人微博po出的文章，他放上2張與方文山及其團隊人員在電腦前商討的照片，並寫說：「『天青色等煙雨而我在等你，炊煙裊裊升起……」』方文山親自操刀的白皮書，文筆之流暢優美，應不讓聰叔。任何領域，有人用功即有人理解。行業激蕩，有濁流泡沫，亦會有清音與希望。」

部分陸媒認為方文山與其團隊正為該區塊鏈寫白皮書。外界解讀，認為方文山團隊做的應該是基於區塊鏈技術的保護音樂版權的全新平台，BMP區塊鏈y音樂平台有著全新的價值傳遞方式，實現「去中間人」，使用者可以透過一個連結區塊鏈的播放服務，直接付費給音樂人。音樂人可以包有近100%的報酬，且所有數據全部公開透明。

對外界的錯誤解讀，方文山今天緊急發聲明，澄清自己與團隊只處於了解區塊鏈的階段，對「區塊鏈」的執行與操作特性能保障音樂人版權權益透明，也樂觀其成：「但一切尚處在與人溝通了解之初步階段，卻在網絡平台被渲染成我在操作虛擬幣，這不鄭重的發篇聲明稿都不行了……」

(旺報 )

破億女星拍時尚沒極限 嚴正嵐興… 納豆、唐從聖晉升總監 不找女友…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。