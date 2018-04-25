敦煌藏文文獻 流失英法最多

2018年04月25日 20:43 旺報 李鋅銅

中國西北民族大學海外民族文獻研究所從2006年起整理出版流失在海外的敦煌古藏文文獻，已完成英藏9冊、法藏22冊（每冊336頁左右），發現藏於英國國家圖書館和法國國家圖書館的敦煌藏文文獻，是流失海外最大宗、最重要的民族古文字文獻，具有極其重要的史料價值。

目前完成的敦煌古藏文文獻影印本，也是英藏、法藏敦煌古藏文文獻的首次完整出版。將有利於研究西元8至11世紀吐蕃的歷史文化及當時的民族文化交流史。

20世紀初，敦煌藏經洞發現的數萬件珍貴古代文獻文物流落海外。在這批流失的珍貴文物中，包括1萬件左右的藏文文獻，以及相當數量的回鶻文、粟特文、龜茲文、于闐文、梵文、希伯來文等寫本。這些文獻最近由西北民族大學、上海古籍出版社、英國大英圖書館、法國國家圖書館合作編纂出版，流失海外的敦煌藏經洞藏文文獻首次以出版形式回歸故里。

「敦煌莫高窟藏經洞出土的大量文獻中，古藏文文獻數量僅次於漢文文獻，是第二大類古文獻。」海外民族文獻研究所副所長才讓表示，與大陸國內相比，珍藏在英、法、美、日、俄等國家的敦煌古藏文文獻內容十分豐富，除了佛教文獻外，還有法律、社會契約、歷史、醫學、倫理、民間故事、語言等方面的文獻。此外，還有譯自梵文、漢文的文史類著作，例如印度著名史詩《羅摩衍那》，漢語古代著作如《戰國策》片段的譯文，也有儒家著作的翻譯。

(旺報 )