越、泰、菲來台交流智慧防災

2018年04月25日 21:15 工商 張語羚

第17屆「台北國際防災防災應用展」於4月25日在南港展覽館開幕，展期將持續3天至4月27日。（圖／台灣防災產業協會）

第17屆「台北國際防災防災應用展」於4月25日在南港展覽館開幕，展期將持續3天至4月27日。（圖／台灣防災產業協會）

台灣災害頻率提升、民眾防災意識升高！隨著地震、暴雨等災害頻傳，加上人為火災和山難等災害不斷，搶救災議題逐漸受到重視，並成為國際關注焦點。第17屆「台北國際防災防災應用展」於4月25～27日，在台北世貿南港展覽館舉行，吸引越南、泰國、菲律賓等國防災部門來台，與台灣交流消防與防災科技發展、應用。

此次防災展由台北市消防局、基隆市消防局與民間業者攜手，鎖定物聯智慧、整合應用2大主軸，邁向新時代的智慧防災，首日上午便吸引逾2萬人次參與；且正值蔡政府新南向政策推動近2年，防災展也吸引了許多來自越南、泰國、菲律賓和尼泊爾等南向國家重要消防與防災部門官員，深入了解台灣消防與防災科技發展、應用。

台灣防災產業協會祕書長鄭錦桐表示，現在公私協力推動防救災已是聯合國倡議的世界趨勢，藉由此次於南港展覽館同步舉辦之「2018亞太防災高峰論壇暨水土保持防災產業成果展示」，產官學研齊力邀請南向國家分享各國氣候變遷下的防災經驗，並且參觀台灣智慧化的各項防救災技術與經驗，期望可促進台灣防災產業外貿，從防救災建立國際外交與合作。

此次防災展有5大主題專區，包含智慧消防、智能環安衛、智慧防災搶救、水土保持防災產業成果展示專區。以智能防災搶救設備為例，廣納預警、監測技術與設備、資通訊技術、結構安全工程、減災技術與設備、應急/搶救災技術與破壞設備等，都是當前國內、外最新技術研發成果。

防災展期間更首次舉辦戶外消防救災聯合演練及設備實地體驗操作活動，以CPR搶救巴士和地震體驗車等，讓參觀民眾親身嘗試緊急救護與地震強度，並且近距離感受各式搶救災設備器具、車輛及搶救實境。

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