何篤霖猛男秀出「大招」甩郎祖筠 先穿3條內褲

2018年04月25日 20:55 中時 蕭雅玲

《愛情哇沙米》彩排。（圖片提供：春河劇團）

何篤霖參與春河劇團歌舞劇《愛情哇沙米》演出，挑戰猛男秀演出，不但穿上緊身皮衣皮短褲外，邊跳還得邊把郎祖筠抱起來甩的動作，為此他不但勤上健身房練體能，2個月內靠運動讓他瘦了近8公斤，首場公演即將在明（26日）晚登場，今進行最後彩排驗收成果。

這回挑戰歌舞劇猛男秀的演出得穿上緊身皮短褲，他擔憂自己動作太大，怕褲子裂開，因為先前朋友傳猛男大跳開腿舞，該猛男就是因為太用力導致褲子當場裂開，還因露出「GG」，讓他擔心自己也在台上出糗，不忘自嘲公演時一定要穿上3件內褲，以防走光。

郎祖筠透露，《愛情哇沙米》從2003年首演，先後曾與黃仲崑、楊烈一起參與演出，當年楊烈在台上要將她公主抱，結果楊烈竟然轉身完人就走了，害她跳起來沒人接，當場摔在地上，這回與何篤霖合作，要挑戰更高難度的「大招」動作，讓他感到很放心，她說：「因為他基礎很好，且他做事情向來很穩當，但我自己要先受，不然實在太丟臉。」擔心自己太重何篤霖舉不起來。

而首次參與演出的金智娟，為了演出也瘦身6公斤外，也將以獻唱《Perfect Love》，增添故事的豐富度。《愛情哇沙米》描述3個女閨蜜間從高中時期的友情、愛情、家庭與事業，台北場將於明晚起一連4天在城市舞台演出後，就將於5月12日移師台南文化中心、26日台中中山堂、6月2日中壢藝術館演出。

(中時 )