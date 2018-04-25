夜問打權》兩韓尋求和平 台灣還在去中台獨

2018年04月25日 20:57 中時電子報 綜合報導

歷史性一刻！4/27跨北緯38°「文金會」，談兩韓統一？兩韓11年來首次領導人面對面會談！金正恩秀誠意，兩韓會前，承諾停止核試和飛彈試射！近八成南韓民眾贊成簽署「和平協議」，兩韓尋求和平統一跨出一大步！台灣還在去中台獨搞分裂？

最新國族認同調查！86.7%民眾認同是中華民族，高達65.8%認自己是「中國人」？蔡政府越去中要台獨，台灣人認自己是中國人，越強烈！兩岸未來關係？61.9%統一、22.4%台獨、2.3%維持現狀！面對陸惠台31條，43%對台有好處就挺！25%前進大陸創機會！

身分證設計徵稿「屬於台灣的身分證」？國名「台灣」目前票選第一！政府玩「去中台獨」把戲？，新版身分證隱藏「性別配偶父母住址」？算什麼身分證？沒配偶欄？鼓勵隱婚？浪費錢！換一次身分身要花30億至80億，有必要嗎？民進黨老招！執政就要換新身分證、新鈔票，用意？

「利順德」建於清同治二年，天津市第一家外資飯店，見證中國遭列強侵略的重要外交場所，中國丹麥條約、中法簡明條約等先後在「利順德飯店」簽訂，一部中國近代史，天津「利順德」看盡中國百年苦難！孫中山、溥儀、美國前總統胡佛等都曾入住。

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：董智森(政治評論員)

葉耀鵬(前監察委員)

王育敏(立法委員)

謝龍介(台南市議員)

康仁俊(資深媒體人)

(中時電子報)