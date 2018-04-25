離職房仲淪為娃娃機大盜被捕

楊男被捕，起出大批贓物。（李義翻攝）

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中時
楊男犯案過程，戴安全帽口罩。（李義翻攝）

有毒品等前科的35歲楊姓離職房仲，待業期間專偷娃娃機店，且都挑選價值較高的商品下手。警方逮捕他時，在屋內起出海賊王公仔30隻及海螺藍芽音響55台，市價約5萬元的贓物。

高雄市苓雅區接連3家娃娃機店遭竊，苓雅警分局成功路派出所組成專案小組追查。發現竊賊下手時都頭戴安全帽及口罩遮蔽臉部特徵，其選定作案目標後趁四下無人之際，利用自製的鐵鉤為犯案工具，從取物口伸入物品陳列區勾取娃娃機台內的商品。

調閱監錄畫面交叉比對，鎖定有毒品、搶奪前科的楊男涉有重嫌。警方研判，他一定會再挑選娃娃機店下手，果然在前鎮區隆興街附近的娃娃機店，發現他在店徘徊準備伺機行竊。

員警埋伏圍捕出示身分，他見無法狡賴，坦承行竊並帶員警回住處起贓，起出熱門的海賊王公仔及海螺藍芽音響。

楊嫌在警訊時供稱，因有收集公仔的嗜好，先前從事房仲業務工作不順離職待業中，經濟狀況不好，才決定偷竊。

警方懷疑他的供詞避重就輕，初步清查，至少已涉及12起娃娃販賣機竊盜案，偷遍苓雅、前鎮地區，警方不排出其他區域的娃娃機店家也被偷害，全案依竊盜案移送法辦並擴大偵辦。

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(中時 )

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