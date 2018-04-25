蔡明亮宣告挑戰當直播主！8作品壯圍看得見

2018年04月25日 21:05 中時 徐桐炘

導演蔡明亮半年多前接受建築師黃聲遠邀請，在宜蘭壯圍剛落成的沙丘旅遊服務園區內親自策劃「行者‧蔡明亮」大展，影迷可一口氣在館內觀賞8部行者系列電影，他更親自安排展館陳設，不但不改動建築一絲原樣，更不希望掩蓋地板隨著地形起伏的巧色，最後只放入沙、水和幾張椅子，他昨自在赤著腳進行導覽，也鼓勵大家光腳走進美術館，他之前才挑戰過VR電影，最近還想嘗試當「直播主」：「我最近想做直播，覺得這裡很適合！」

蔡明亮表示建築師將空間交給他時，第一念頭是讓當地自然景觀沙丘和水進到美術館，先把沙放進館內，拍完行者系列最新作品《沙》後再慢慢塑形，水則是原本看到工地積水，一眼看到直呼：「太美了！」請工程單位留下，對方也配合更改電線線路。

《沙》年初在壯圍拍攝完成，成為該系列最長電影，片長79分鐘，蔡明亮昨親自導覽時開玩笑說：「我們看不完一個鏡頭就要走了，大家可以再回來看！」也自嘲有時看了也會睡著，「累了就睡，有什麼關係。」「行者」李康生表示生病痊癒後首拍該系列，他得穿5公斤袈裟抵擋海邊強風，「很難平衡！」另個下水道畫面也讓他吃了不少苦頭，蔡明亮以為洞裡面應該無風無動靜，卻沒想到演員在圓弧形的地板極難行走。

觀光局當初擔心園區蓋完變成蚊子館，力邀蔡明亮加入團隊，但他捨棄觀光局建議的取景地點，他表示不想將「觀光」帶進電影，而是透過緩行鏡頭打動觀眾，「心境慢下來，就會走出去。」期盼展館的活躍能夠帶動周邊人潮流動，他未來將不定期在當地進行解說，展期最短維持2年。該園區28日正式開幕。

(中時 )