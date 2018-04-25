大屠殺！讀賣巨人豪打20分海電中日龍

2018年04月25日 21:23 中時電子報 蔡銘仁

讀賣巨人揮別去年的貧打，今年團隊打擊率高達2成73，是中央聯盟第一，他們今(25日)前進群馬縣前橋球場比賽，拿中日龍開刀，整場揮出17安、豪取20分，以20比4輕取中日，這是自1955年來，巨人首次單場單場得分達20分，同時也是隊史第10次。

比賽前4局，巨人還很「客氣」的僅以5比1領先；但自第5局起，巨人大軍不再留情。5下從岡本和真保送開始，巨人整整打了11個人次，包括坂本勇人和岡本的全壘打，揮出6安攻下8分；接著6下，中日投手不穩，守備竟還扯後腿發生失誤，巨人僅靠4支安打，就再添得7分。

前6局打完，巨人已經以20比2遙遙領先，儘管最後9上中日追回2分，仍難撼動比賽結果，讓巨人順利收下勝利；巨人賽後戰績11勝11敗，勝率重回5成。巨人前次單場得分達20分以上，得追溯到1995年6月22日，當時他們在後樂園球場擔任主隊，攻得25分打趴廣島。

巨人先發打序，除了2棒吉川尚輝和投手吉川光夫，人人都有安打，有4人3安猛打賞；其中坂本和洋炮葛雷洛(Alex Guerrero)皆貢獻4打點，為全隊最多。有強力打線護航，吉川投5局失2分，進帳本季首勝；中日先發大野雄大初登板僅投4局，失5分吞敗，賽後自責分率高達11.25。

(中時電子報)