大屠殺！讀賣巨人豪打20分海電中日龍

讀賣巨人打擊大爆發，相隔63年再度單場攻20分。(截自日本雅虎體育)

友善列印
中時電子報

讀賣巨人揮別去年的貧打，今年團隊打擊率高達2成73，是中央聯盟第一，他們今(25日)前進群馬縣前橋球場比賽，拿中日龍開刀，整場揮出17安、豪取20分，以20比4輕取中日，這是自1955年來，巨人首次單場單場得分達20分，同時也是隊史第10次。

比賽前4局，巨人還很「客氣」的僅以5比1領先；但自第5局起，巨人大軍不再留情。5下從岡本和真保送開始，巨人整整打了11個人次，包括坂本勇人和岡本的全壘打，揮出6安攻下8分；接著6下，中日投手不穩，守備竟還扯後腿發生失誤，巨人僅靠4支安打，就再添得7分。

前6局打完，巨人已經以20比2遙遙領先，儘管最後9上中日追回2分，仍難撼動比賽結果，讓巨人順利收下勝利；巨人賽後戰績11勝11敗，勝率重回5成。巨人前次單場得分達20分以上，得追溯到1995年6月22日，當時他們在後樂園球場擔任主隊，攻得25分打趴廣島。

巨人先發打序，除了2棒吉川尚輝和投手吉川光夫，人人都有安打，有4人3安猛打賞；其中坂本和洋炮葛雷洛(Alex Guerrero)皆貢獻4打點，為全隊最多。有強力打線護航，吉川投5局失2分，進帳本季首勝；中日先發大野雄大初登板僅投4局，失5分吞敗，賽後自責分率高達11.25。

(中時電子報)

影》25年來首位女性播報員 卡弗…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。