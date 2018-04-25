素食界金牌主廚施建瑋出書教百道素食常備菜

2018年04月25日 22:17 中時 馮惠宜

寬心園廚藝總監施建瑋將他十數年來研發素食料理的心得集結出版成「食蔬廚房常備菜」一書，希望讀者透過簡單的文字說明和詳細的烹調料理圖片，可以看懂每一道蔬食的製作方法，即使連剛踏入蔬食飲食或是茹素多年的人，也都能夠從書中找到最熟悉的健康與美味。

從事餐飲業廿幾年的施建瑋，在十幾年前因接觸素食料理而開始吃素，並且積極投入對蔬食料理的研發和烹調，尤其是鑽研以天然食材製作的手工素料，像是用腐皮加上馬鈴薯、紅蘿蔔所製成的素蝦或是用猴頭菇所製成的素雞塊，不但口感及外觀幾可亂真，而且每一樣都是以天然食材製作，絕不添加素肉精、素肉漿、素魚漿。

施建瑋表示，早年台灣的素食料理充斥假魚、假肉的素食加工品，因此進入以健康、天然為理念的寬心園精緻蔬食餐廳工作後，施建瑋開始積極研發以天然蔬果、五穀雜糧或蕈菇烹製的創意蔬食料理，並以此參加各種廚藝競賽而屢屢獲獎。

像是第二、七屆菩提金廚獎國際賽冠軍、第六屆金蘭盃就醬做料理職業組冠軍、2013年香港國際美食大獎HOFEX中式前菜銅牌獎、2016年檳城國際廚藝挑戰賽1銀2銅、2017年FCH中國國際烹飪藝術比賽雙銅牌，尤其是2015年被衛生福利部選拔成為「廚師界國家級榮譽」的「金帽獎－FDA優良廚師」，這也是許多台灣廚師一輩子最想獲得的榮譽。

由於比賽屢創佳績，目前施建瑋除了擔任寬心園廚藝總監，同時也受邀擔任佛光大學健康與創意素食產業學系的助理教授，成了台灣第一位專職素食烹調教學的大學助理教授。

今年施建瑋由廚師、老師跨足食譜作家，他的「食蔬廚房常備菜」包含了一百道素食菜色，不但全素、奶素、蛋素、奶蛋素、五辛素、五辛奶素、五辛奶蛋素各類皆有，他也將參加廚藝競賽的得獎作品納入書中。

「食蔬廚房常備菜」全書共有一百道的主食、配菜、湯品、甜點及飲品，再搭配近千張的彩色照片，希望讀者透過簡單的文字說明和詳細的烹調料理圖片，可以看懂每一道蔬食的製作方法。

(中時 )