八百壯士衝立院 警政署重申：暴力脫序絕對嚴懲

八百壯士衝立院破壞阻材、毆打警察記者， 警政署重申：暴力脫序絕對嚴懲。（郭吉銓攝）

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退伍軍人團體八百壯士25日下午在立法院外突然發動攻勢，抗議者拆掉立法院正門部分圍欄，嘗試突破警方防線闖入，警方則以盾牌抵擋。中央社記者徐肇昌攝　107年4月25日
反軍人年改團體八百壯士25日在立法院外集會抗議，下午發動攻勢拆拒馬和鐵馬護欄，部分群眾翻牆衝進立法院，還有群眾更持滅火器朝警方噴灑。中央社記者施宗暉攝　107年4月25日

針對反年改團體聚眾衝撞立法院，破壞阻材、毆打員警及記者等不理性作為，警政署傍晚表示，嚴厲譴責相關團體暴力行為，並且重申，暴力脫序行為，已屬現行犯，警方絕對嚴密蒐證、依法逮捕、絕不寬貸，目前已經逮捕妨害公務現行犯3名、並管束脫序行為人共63名，警政署表示，絕對展現維護公權力與社會秩序的決心！

行政院卓秘書長榮泰與徐國勇發言人、內政部葉部長俊榮、邱昌嶽次長、法務部邱太三部長、陳明堂次長，亦在傍晚代表行政院長，進駐警政署指揮所，慰問執勤同仁辛勞，支持警察展現公權力的做法。

雖然北市警方，昨日呼籲反年改團體，和平理性表達訴求，並應遵守集會遊行相關規定，但從今日上午，即發現相關團體早已準備鐵鏈、釘耙、繩索、汽油等攻擊性物品，下午的衝撞行動中，亦隨處可見，許多以迷彩、蒙面、戴口罩、戴帽子等預謀性、計劃性方式，攻擊執勤員警與記者，致遊行變調，警政署隨即在第一時間，機動調度警力，立即執行逮捕與管束，並防範群眾入侵立法院，同時派員慰問受傷員警，肯定執勤同仁的辛勞。

反年改團體八百壯士25日在立法院外集會抗議，下午發動攻勢拆拒馬和鐵馬護欄欲衝進立院，遭警方制止。中央社記者施宗暉攝　107年4月25日

警政署呼籲，任何違法脫序及暴力行為，公權力絕對不會坐視，將立即執法、嚴懲暴力，也希望參與遊行的群眾，能夠反思，讓市民的生活與交通，早日回到常規，也讓立法院的議事功能，能正常運作，才是負責任的表現。

(中時 )

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