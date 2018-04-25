李敖83歲冥誕 李戡悼念父親

2018年04月25日 21:35 旺報 宋秉忠

作家李敖的親筆遺囑4月25日首度曝光。李敖對於長子李戡的安排與要求是：「本人所有之著作之著作權均已贈予王志慧（妻子），該等著作待李戡有能力經營時，全數移轉予李戡，以為發揚。」（記者宋秉忠攝）

4月25日是作家李敖83歲冥誕，李敖長子李戡在接受中視《改變的起點》節目訪問時，首度公布父親的親筆遺囑；李敖把他所有著作的著作權都交給妻子王志慧，等李戡有能力經營時，再全數轉交給他，「以為發揚」。李戡引用《孝經》詮釋，所謂孝的本義就是「立身行道，揚名於後世，以顯父母」。

李敖在世人眼中的評價是「亦正亦邪」，但在李戡眼中，他卻是一個標準的慈父。李敖很重視孩子的學習，但從不管孩子的成績，因此，李戡每次考試成績不理想，回家就先找父親在成績單上簽字，透過父親逃避母親的責備；李敖很少要孩子「好好上課」，反而老說「讀書要靠自己，老師只是輔助」。

李敖很重視兒女的英語程度，常提醒李戡要不斷加強英語，但他也知道英語再好，考試也就一百分，換言之，英語書讀得再多、再好，對考試成績沒有特別幫助；在英語能考一百分的情況下，也要分出時間學其他考試科目。

李敖不贊成以考試為目的的「硬式教育」，也曾在立委任內多次質詢教改造成學生課業負擔過重，但據李戡回憶，對於子女教育，父親最後還是回歸到務實面，也就是承認考試還是要應付。

一生反權威的李敖，與子女相處從不擺出說教的架子，反而是透過生活經驗、生動的比喻，去打動孩子，達到教育的目的。舉例說，李戡管人閒事，李敖就笑他：「別人拉屎，你屁股疼。」

對於錢的觀念，李敖像一般父親一樣，是用年輕時沒錢而遭受的屈辱來教育孩子要奮發努力賺錢，但他同時也用身教讓孩子體會到「君子愛財，取之有道」的道理。李戡回憶，在李敖當立委時，原有很多機會發大財，但他都不要。李敖告訴孩子：錢很重要，沒錢一切都是空的；但對讀書人來說，有錢才能保住氣節，才不用向人低頭。

李戡立志要在學問上，繼承父志並發揚光大，但在對待女人的問題上，李戡卻把李敖當成負面教材；他表示，自己要盡早結婚，盡早生孩子，因為父親及爺爺因為晚婚，都沒見到孫子，無法享受到含飴弄孫的天倫之樂；婚後，他也會記取父親浪漫風流的教訓，全心全意投到家庭生活中去。

(旺報 )