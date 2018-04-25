年改爆衝突 蔡英文：不會在暴力下低頭

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軍人年改引爆激烈陳抗，蔡英文總統今天表示，為了展現維持社會秩序與國民安全的決心，警政署已經下令，施暴的現行犯一律逮捕，絕對不會寬貸。她也強調，「政府不會在暴力下低頭，改革會堅持到底」。

反年改群眾在陳抗過程中與警方、媒體發生肢體衝突，蔡英文總統今天分別透過臉書和總統府發言人黃重諺轉述其談話表示，立法院周邊發生反年金改革群眾暴力攻擊警察、記者，並包圍兒童醫院等脫序情事的施暴者，不能代表熱愛國家、忠於國民的國軍。

蔡英文指出，這些包圍兒童醫院、攻擊媒體，毆打維持秩序員警非法行為，是社會所無法容忍。為了展現維持社會秩序與國民安全的決心，警政署已經下令，施暴的現行犯一律逮捕，絕對不會寬貸。對於今天因為值勤而受傷的員警、媒體記者，她也表達慰問，並感謝所有辛勞維護治安的警察同仁。

蔡英文指出，對於軍人年金的改革，政府已經盡了最大的努力跟誠意來溝通。目前行政院提出的方案，不僅不會讓任何軍人的生活陷入困難，相反的，透過這樣的改革，新的制度方案將能夠永續的照顧所有現役與退役的國軍弟兄。

對於立法院前的暴力脫序，她說，任何人都有權利表達不同的意見，但不能動用暴力的方式。蔡英文強調，政府不會在暴力下低頭，改革會堅持到底。「希望所有國人都能站在政府的這一邊，共同支持改革」。

(工商 )

夜問打權》兩韓尋求和平 台灣還… 反年改團體衝突脫序行為 民進黨…

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