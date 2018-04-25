1棵玉米株長4根玉米 屏東縣自然農業示範基地見成效

新埤鄉建功村長鍾展雄說，「屏東縣自然農業示範基地」成效不錯，現有棵未施肥的玉米株已長出4根玉米。（謝佳潾攝）

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新埤鄉建功村長鍾展雄，在翻土發酵在地微生物製造波西卡肥，該肥料能有效改善土質。（謝佳潾攝）

18位CGNF台灣自然農業協會成員，去年在新埤建功社區一處農地打造「屏東縣自然農業示範基地」，7個月來不僅成功用在地微生物製出波西卡肥，還透過種玉米的深根性改善土質，現有棵未施肥的玉米株已長出4根玉米，成員見狀都稱有信心將自然農業推廣出去。

建功村長、同時也是成員之一的鍾展雄說，示範基地經7個月「計畫性種植」後，土質因肥料「波西卡肥」關係變化很大，如有1棵玉米株在未施肥的狀況下，竟長出4根玉米，一般有灑肥的最常見也才長2根，可見土質在自然農業的改善下，變得相當營養。

他指出，波西卡肥是由在地微生物如竹蟲等層層發酵而來，不僅天然還滋潤土壤，且將種出的果實當飼料給豬吃，還能幫清腸胃、除去豬糞臭味，簡直一舉多得。

成員吳佳嬅說，自然農業與自然農法並不相同，後者指的是方法，而前者會因重視生態循環，而積極透過自製資材如漢方營養劑、碳酸鈣等，來克服不灑農藥等所挾帶的問題，因此產量並不會減少。她強調，自然農業不僅重生態，更重農民收益。

鍾展雄也強調，自然農業與有機一樣都是友善耕作，但是付出的成本卻低很多，且還更善用環境資源、達到廢物利用的效果，這對農民而言不僅好入手、風險也較低，屏東是農業大縣，若推廣成功，效益將相當可觀。

(中時 )

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