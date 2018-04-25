美式義菜新美味！慶開幕拍照打卡送披薩

2018年04月25日 22:07 中時 何書青

北軒餐飲集團台灣區資深營運副總裁李宏智（左）與北軒餐飲集團Amaroni's紐約創義料理廚藝總監傑克森（右）。（Amaroni's提供）

鮮蔬拿坡里披薩。（何書青攝）

牛肉千層麵。（Amaroni's提供）

義大利風味拼盤。（Amaroni's提供）

義式甜心卷。（Amaroni's提供）

旗下擁「TGI FRIDAYS星期五美式餐廳」及「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」2大美式餐飲品牌的北軒餐飲集團，今年引進「Amaroni’s紐約創義料理」，於台北信義商圈開幕。店內裝潢充滿義大利藝術感和紐約時尚風格，料理則是有著義式料理精髓、結合美式多元風格的紐約義式創意料理，讓台灣饕客品嘗新穎美味之餘，也彷佛置身紐約小義大利區般的質感優雅氛圍。

1998年起源於香港的Amaroni’s，是1間以小義大利（Little Italy）為主題的創意料理餐廳。而小義大利（Little Italy）是美國位於紐約市曼哈頓下城的一條街區，在19世紀末開始，湧進大量的義大利移民者居住，而後便形成獨有的美式義大利飲食文化，此處至今都還保有獨特風格的餐廳。

Amaroni’s的台灣首家店面位於台北信義區微風松高3樓，有168席座位，以半開放式空間設計，分為咖啡區、用餐區、聚會區等3種用餐區域。店內擺設大量運用義大利浪漫與紐約時尚感之元素，像是門口象徵義大利的Vespa摩托車、充滿藝術氣息的沉思者雕像、紐約風情的掛畫及中央處的大型水晶吊燈等，更特別於餐廳外圍打造大型木質花架，擺放各式翠綠植物，營造出綠意盎然的街邊氛圍。

北軒餐飲集團台灣區資深營運副總裁 李宏智表示：「Amaroni’s其最大的特色之一，就是質感與美感的呈現，我們也期望將這樣的品牌風格傳遞給消費者；未來將不定期於店內展示藝術家作品、客座、或提供音樂類型演奏體驗等多元藝術體驗。Amaroni’s將不只是一個提供精緻創意料理的餐廳，也是一個適合創作者、藝術家們聚會的人文藝術的空間。」

Amaroni’s在餐點上提供一般份量與分享份量可選，菜色豐富，從前菜、主菜，到餐後甜點飲品等，共有多達60幾道餐點。其中，最具代表性的招牌開胃菜是「超級莓沙拉」，鮮脆生菜搭配草莓、西洋梨、焦糖核桃及菲達起司，搭配覆盆莓油醋醬，口感清爽。

主菜方面，披薩決不可錯過，Amaroni’s引進價值百萬的高級披薩烤爐，製出鬆厚口感的紐約手作披薩及經典薄香的特色拿坡里披薩，特別推薦為台灣市場特別設計的「鮮蔬拿坡里披薩」，口味清爽無負擔，餅皮Q彈還有獨特香氣；另外牛肉千層麵和帕瑪森戰斧豬排也值得一試。而甜點最具代表性的為「義式甜心卷」及「提拉米蘇」，皆為源自義大利的知名甜品。

為歡慶台灣首店開幕，Amaroni’s號召全民創意發想來取名，28日起，若在「Amaroni's Taiwan」粉絲專業留言，就有機會獲得2萬元餐券；此外28日起至5月31日還有「拍照打卡送披薩」的優惠活動，週一至週五，只要點1杯飲料拍照打卡、標記，並公開分享，每桌就能免費兌換1個任選口味的10吋手作披薩。

(中時 )