管案第二次跨部會小組會議結果 吳茂昆10字打發

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旺報

第二次跨部會小組會議25日開了近5個多小時，面對記者詢問「這禮拜管案會有結果嗎」，教育部長吳茂昆僅匆匆丟下「應該會（有結論），在等最後的資料」幾個字，教育部人事處長陳焜元也未接電話。

台大1月5日遴選出新校長管中閔至今已經超過百日，陸續因遭爆獨董利益迴避、論文抄襲、赴陸兼職等爭議，教育部仍未發出聘書。教育部25日下午召開第二次跨部會專案小組諮詢會議，邀請陸委會、內政部、移民署等單位一起釐清管案；這也是新教長吳茂昆上任以來，首度主持的跨部會會議。

本周一（23日）吳茂昆首度在立法院備質詢，被問及如何處理管案時表示，周三將召開第二次跨部會小組會議，聽取專家學者意見；針對管中閔是否有到大陸兼職需要有明確事證，並根據現有遴選辦法來檢視遴選爭議，都還要再釐清。他並明確表示希望本周五就會對管案做出決議，「不希望再拖下去。」

不過第二次跨部會小組會議從25日下午4點半開到晚上9點多，吳茂昆9點23分頭戴帽子悄悄走出教育部，面對一干記者湧上詢問「這禮拜會有結果嗎」，他僅匆匆丟下「應該會（有結論），在等最後的資料」，隨即上車。另教育部人事處長陳焜元也未接電話。

4月10日由前教育部長潘文忠主持的第一次跨部會小組諮詢會議，開了3小時，由於對「是否派人到大陸調查管中閔兼職案」等意見紛歧，最後無共識散場，原定13日召開的第二次會議，卻因潘文忠請辭而突然取消。

(旺報 )

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