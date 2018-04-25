彭佳慧朝聖《艾薇塔》 教女兒學唱經典曲

2018年04月25日 22:00 中時 蔡琛儀

伍佰出席《艾薇塔》首映。（羅永銘攝）

李聖傑出席《艾薇塔》首映。（羅永銘攝）

胡宇威出席《艾薇塔》首映。（羅永銘攝）

周蕙出席《艾薇塔》首映。（羅永銘攝）

經典音樂劇《艾薇塔》改編自阿根廷前第一夫人伊娃裴隆的傳奇一生，今年展開亞洲巡演，25日於台北國家戲劇院正式開演，首場吸引眾星觀賞。彭佳慧打趣說：「我今天跟這個男的來看。」但其實指的是她的女經紀人，她先前有教雙胞胎女兒中的老大唱〈阿根廷別為我哭泣〉，女兒本來很期待可以看劇，但她覺得劇情對於6歲小孩太深作罷。

她原先最想帶已讀小學的兒子來看，不過兒子出發前跟她說：「我不想去了，聽說我看不懂。」她尊重兒子意見，但讓她覺得很可惜。

剛結束透南風台中場演唱會的伍佰，也趁著準備台北演唱會空檔也前來欣賞，他表示：「平常就很喜歡觀賞藝文的演出，難得經典的音樂劇艾薇塔來台灣演出，之前都在忙著演唱會演出，這次特別來欣賞。」

李聖傑先前參加《歌手》再度被關注，他透露目前已經在籌備睽違已久的新專輯，預計再過3、4個月推出，目前也在規劃巡演；他先前被爆在飛機上樂享清秀妹服侍，事後澄清是助理，他昨無奈笑說：「希望大家要做點功課。」表示自己現在是單身。

胡宇威則期待能聽到〈阿根廷別為我哭泣〉：「會知道這首歌是因為瑪丹娜帶紅的，相信很多人也對這首歌有印象，所以相當期待聽到現場版。」

(中時 )