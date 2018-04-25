駐外大使臨陣換將 學者稱將令盟友對美國戰略沒信心

友善列印
中時

美國川普總統突然更換原先駐澳大使提名人選，目前太平洋戰區指揮官哈里斯上將，此項外交人事上之變化，引起各方揣測。國家政策基金會外交國防組顧問，中華戰略學會研究員張競指出，此項人事安排其實同時開罪澳洲與南韓，顯現出美國印太戰略政體政策之粗糙與輕漫，國人必須審慎觀察作為參考。

張競指出，許多人士可能未曾注意到美國駐澳大使懸缺已久，從2016年9月貝瑞(John Berry)離任至今，都是由代理人主持館務。因此當今年2月9日川普提名哈里斯之後，當月月底澳洲總理騰博爾(Malcolm Turnbull)率團訪美時，就立即正面回覆肯定此事，因此美國只要經過國會聽證，應該就可以完成派職程序。

張競分析，如今陣前突然換將，不僅失信於澳洲，更讓人懷疑是否曾經知會過南韓，而且在整個過程中，更會讓首爾覺得大小眼。此因天下安危並非繫於一身，不論哈里斯能力再強，最後當家作主的仍是川普，若是進入元首高峰直接對話，大使就沒有那麼重要。更何況哈里斯本身日裔血緣，以及政策立場與態度，未見得能夠讓首爾放心，而另一方面澳洲也會覺得不受華盛頓重視，因此整體說來這將是美國國際政治上一著敗棋。

其實南韓對於華府夙負盛名的韓裔學者車維德(Victor Cha)出使南韓具有甚高期待，尤其車維德歷任政府要職，對於華府各界關係良好，更是雙方往來利基。

但是在一月底時，車維德因政策發言不當，因此讓提名程序腰斬，更讓南韓大失所望。

整體說來，從澳洲大使懸缺，南韓大使難產及如今再陣前換將，就知美國整體外交人事佈局一團亂，這樣更難以讓盟國對美國外交及印太戰略產生信心。

(中時 )

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