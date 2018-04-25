藥頭兄妹毒品大批發 警連藥腳一起抓

竹東分局警方在兩處社區大樓內逮獲共4名毒販，起出大量施打毒品工具。（竹東分局提供）

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中時
邱立雅

27人毒品網遭一舉殲滅。49歲的施姓女子與兄長、友人甚至前夫，4人結夥一起吸毒，還供應23個藥腳一、二級毒品牟利，警方今年2月接獲情資，鎖定對象後，長期埋伏跟監，一舉逮獲毒品4人幫，25日當天並將其餘23名藥腳拘提到案。

施女與哥哥兩人無正當工作，長期進行毒品買賣，且與前夫早已離異，但為了生活仍與前夫共同販毒，加上友人幫忙，4人分別在竹東鎮上鄰近的社區大樓內進行「毒品大批發」，固定來批貨的藥腳多達23人，均分布在竹東、芎林、橫山、新竹市等地。

竹東分局警方自今年2月接獲情資，施姓等4名藥頭及多名藥腳在竹東分局轄區出沒，立即鎖定相關犯嫌行蹤。警方調查，藥頭施姓女主嫌及其兄、徐姓前夫、余姓友人共4名，兄妹倆人及女主嫌前夫「合作無間」，長期共同施用毒品，也供應藥腳一、二級毒品一起販毒牟利。在蒐集相關證據時，發現藥腳人數眾多，25日也在新竹地方法院檢察官劉怡君指揮下陸續查獲23名藥腳到案。

此次新竹地院檢察署24日指揮新竹縣竹東、橫山分局及台北市大安分局、嘉義市第一分局、海巡署等單位，兵分多路，將鎖定的竹東藥頭施嫌等4名藥頭及23名藥腳拘提到案，並查獲一級毒品9.75公克、二級毒品36.09公克、子彈3顆及大量毒品施用工具等，相關嫌移人訊後依違反毒品危害防制條例移送新竹地檢署偵辦。

(中時 )

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