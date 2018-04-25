第10屆兩岸電影展山西太原、晉中開幕 畢書盡、李玉璽吸粉

2018年04月25日 22:16 旺報 廖慧娟

王宇兒（右起）、李玉璽、朱延平導演、李行導演、畢書盡等人出席第10屆兩岸電影展開幕典禮。（兩岸電影展提供）

第10屆兩岸電影展今天（4月25日）於山西太原、晉中盛大開幕，包括《有一種喜歡》、《花甲大人轉男孩》、《癡情男子漢》、《盜命師》、《上岸的魚》及《乒乓》等6部台灣電影的導演及演員，都出席在山西華誼兄弟影院晉中店舉行的開幕典禮，李玉璽、畢書盡、嚴正嵐、王宇兒更是搶鏡吸睛，在太原掀起台灣偶像旋風，還有粉絲在影院擺開偶像應援，讓李行導演笑說，「台灣的小鮮肉偶像果真魅力驚人呀！」

本屆兩岸電影展的開幕片《有一種喜歡》吸引滿場的粉絲觀眾，導演王郁惠率男主角李玉璽、畢書盡及女主角王宇兒出席開幕首映，李玉璽和畢書盡更應粉絲要求，現場清唱電影插曲，數度引來粉絲的尖叫聲。

致力於兩岸電影交流的李行導演，在開幕典禮上獲頒「兩岸電影交流貢獻獎」，許多晚輩看到這一幕都十分的感動。畢書盡對李行導演知道並一直記得自己的名字感到十分開心，嚴正嵐最驚喜的就是能夠在晚宴聽到李行導演即興演唱〈小城故事〉，直笑說李行導演本人的手非常嫩，能握到手真的非常感動。

新人王宇兒直呼能看到電影界的前輩們、導演們，努力推動這樣的平台讓兩岸電影有很美好的交流，真的覺得很佩服導演的精神，超值得學習的。

朱延平導演也趁空檔，和李玉璽、畢書盡聊天，建議2人要趁年輕多嘗試各種演出，2人點頭如搗蒜，直說「有大師指點，一定要好好學習啊！」

年輕演員們都是首次到山西，畢書盡笑說以前常常聽到「山西刀削麵」，這次想試試道地的刀削麵；李玉璽笑說外婆就是山西人，一聽到他要到山西，就直要他幫他多看看故鄉，可惜這次時間有限，沒能多走走，希望下次可以好好的看看外婆的故鄉。

嚴正嵐笑說之前跟著南拳媽媽跑過大陸許多地方商演，倒是沒來過山西，聽說山西的醋很有名，有「天下第一醋」的美名，很期待品嘗到山西醋的料理；她表示，這次能夠和瞿友寧導演為了《花甲大人轉男孩》來到山西非常開心，認識了許多前輩、導演，有機會一定要再來山西走走。

6部台灣電影4月24日至4月29日於山西太原、晉中持續放映，日前消息一公布，立刻吸引許多山西影迷的關注，昨晚台灣電影代表團一抵達就馬不停蹄的展開映後座談活動，電影《乒乓》、《上岸的魚》率先到影院跟山西影迷互動，大家對台灣電影的熱情讓導演們十分的驚喜，不只是提問踴躍，而且各種視角跟觀影心得，甚至映後結束後，都還在影廳外追著導演討論分享久久不散，可以感受到大陸影迷對於台灣電影的喜愛。

而許多台灣影迷所期待的大陸電影片單及台灣展映活動也即將公布，請大家鎖定Facebook官方粉絲團：https://www.facebook.com/CSFEC/ 。

(旺報 )