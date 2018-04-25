偷800雙女鞋回家觀賞 警逮特殊僻好男

2018年04月25日 22:32 中時 李其樺

警方昨（24）日傍晚持搜索票登門搜查，在陳嫌房間發現，從地板、桌上、甚至睡覺的床都堆滿了女鞋。（李其樺翻攝）

經警方清點，在陳嫌房間搜出的失竊女鞋數量達868雙。（李其樺翻攝）

警方依竊盜罪嫌將陳嫌（中）移送法辦。（李其樺翻攝）

基隆市安樂區麥金路某棟社區大樓近年時常傳出女性住戶的鞋子遭到偷竊，警方獲報展開調查，鎖定住在社區的42歲陳姓男子涉有重嫌，昨（24）天傍晚持搜索票上門，赫然發現陳男房間堆滿近千雙的女鞋，數量之多連警員也嚇到！陳嫌落網辯稱偷女鞋用來觀賞，被警方依竊盜罪嫌移送法辦。

本月10日基隆警第四分局安樂派出所接獲麥金路某社區大樓住戶報案稱，女兒放在門外的鞋子不翼而飛，且今年已經發生多起鞋子失竊案件，警方獲報展開調查發現，受害者全是女性，且分布在社區各棟大樓。警方進一步明查暗訪，並調閱監視器鎖定陳姓住戶涉有重嫌。

昨天傍晚安樂派出所長陳宏輝持搜索票登門搜索，果然在陳男房間發現，從地板、衣櫃、桌子，甚至睡覺的床上全部堆滿了女鞋！陳嫌起初辯稱，全部都是回收撿來的，但是說法不被警方採信；最後陳嫌才坦承，從5年前開始，只要在社區看到款式喜歡的女鞋便下手行竊，帶回家純觀賞用。

警方表示，陳嫌以打零工維生，沒有固定工作，之前曾有住戶懷疑他偷竊女鞋，不過因為陳嫌作案前會特意勘查社區環境，並且挑在三更半夜走樓梯，繞過監視器死角行竊，所以這麼多年來都沒有被發現；陳嫌家人向警方表示，以為兒子四處撿鞋子來賣，沒有過問來源。

「光清點就累翻了！」偵辦此案的安樂派出所長陳宏輝說，光是陳嫌偷來的鞋子他們從昨晚一直清點到今天凌晨4、5點才結束，所竊得的女鞋總數達868雙！後續將依竊盜罪嫌將陳嫌移送基隆地檢署偵辦，並擴大清查是否還有更多被害人，至於失竊女鞋將擇日讓社區住戶領回。

(中時 )