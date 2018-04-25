美朝峰會若失敗 可能上演美朝電磁波戰

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中時

日本「時事通信社」發自美國的報導指出，美朝高峰會談失敗的話，美國和北韓很可能發展成「電磁波（Electromagnetic Pulse，EMP）戰。

報導指出，美國川普總統對北韓一直採取施壓的態度，近來態度大大轉變。實際上，2017年11月在美國議會提出的「議會調查局報告」中，曾提及動武乃至駐韓美軍撤離等7個潛在的軍事選項。

報告中預測，在最糟動武的情況下，即使北韓只用一般武器，開戰的首日可能有3萬至30萬人死亡，如果使用大規模殺傷性武器，犧牲者更遠超過這個數字。

美國約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins)的北韓分析網站「38 North」的最新報告中更警告說，北韓有可能發動「電磁波攻擊」，並由研究軍事戰略、戰術的學者，從作戰程度的觀點分析今後朝鮮半島可能預期的發展方向。

分析中指出，戰爭可分為戰略、作戰和戰術3方面，戰術的本質是儘可能以最短的時間、最少的兵力，在決戰中取得勝利。在朝鮮半島戰事勃發之際，北韓與美國都想儘可能在短時間內，用最少的兵力取勝，而「電磁波攻擊」則是戰術的選項之一。

所謂電磁波攻擊是指，在高度數十公里至數百公里的上空，經由核爆產生強力電磁波，當大電流向地面時，電話、網路等通信網、送電線、交通、航空管制系統、醫療、金融系統等將喪失大半的機能。雖然爆風和輻射不會對地表造成直接的影響，但可以長期癱瘓社會基礎設施的功能。

報導指出，北韓擁有多種類的彈道飛彈，尤其是持有幾乎能將日本全區納入射程的約200枚蘆洞彈道飛彈，其彈道飛彈的性能也確實提高了。若對日本發動電磁波攻擊，日本的美軍基地和自衛隊基地將無法使用，也是造成日本政治、社會基礎設施混亂非常有效的方法。

事實上，北韓2017年9月3日的《勞動新聞》中，除誇示氫彈實驗成功外，也提及電磁波攻擊的可能性。美國也在研討類似北韓電磁波攻擊的最新高性能微波武器CHAMP（Counter-electronics High-power Microwave Advanced Missile Project），可利用強烈的微波破壞電腦和電子機器，在北韓使用核武前先發制人。

在朝鮮半島問題的對話和談判持續之時，北韓應該不會發動彈道飛彈攻擊，但若是談判破裂，不僅會回到原來緊迫的狀況，還可能加劇嚴重的事態，因此必須有所準備才行。

(中時 )

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