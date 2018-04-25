王柏融雙響帶起士氣 洪總：本想說明天再努力了

2018年04月25日 22:43 中時電子報 蔡銘仁

Lamigo桃猿「大王」王柏融今年比起過往，打擊手感有些降溫，不過今(25日)猿隊於主場迎戰富邦悍將，一度落後多達5分，王柏融挺身而出當英雄，轟出單場雙響炮、貢獻4分打點，帶領球隊逆勢而上，最後8比7逆轉奪勝，王柏融賽後拿下單場最有價值球員(MVP)。

此役猿隊先發尼克斯開局狀況不穩，投2局丟掉4分，因被強襲球打中右腳踝退場；猿隊隨後換上洪聖欽接替，但他在4上又失2分，讓猿隊陷於1比6大幅落後。就在此時，首打席吞K的王柏融用用強打幫助球隊，4下從富邦洋投布魯斯手中轟出陽春炮，帶領球隊發動反攻。

接在王柏融後，林泓育也用陽春炮狙擊布魯斯；猿隊靠著這兩發全壘打，追到只剩3分差。隨後5下，猿隊先靠林承飛適時安打，追到只差2分，接著王柏融大棒一揮，再度把球送上右外野看台，一棒助猿隊追平比分。

猿隊總教練洪一中坦言，那時先發投手垮了，真的想說明天再努力，「沒想到柏融打出全壘打，把全隊的士氣又帶起來了。」最後猿隊和富邦一路拉鋸，打完8局還以7比7戰平，但富邦「守護神」張耿豪9下失守，滿壘時投出再見暴投，讓猿隊攻回再見分。

此役王柏融單場4打數3安，包辦全隊最多4打點，獲選單場MVP。近兩個球季，王柏融都能繳出打擊率超過4成、20轟以上的亮眼成績；但今年他截至今天賽前，21場出賽，打擊率3成60、上壘率4成61、長打率5成35、2轟，進度明顯比先前慢了許多。

王柏融坦言，打擊動作沒問題，但因為抓不到打擊節奏，先前確實陷入一點低潮，不過今天手感回來蠻多的。能帶領球隊逆轉，王柏融直言，「不管什麼比賽，都要盡力完成，不能鬆懈。」他的堅持，也助球隊換回甜美的勝果。

談到王柏融的表現，洪總認為，王柏融先前確實有些「低潮」，不過那也是大家對他要求很高，「他是沒有前兩年來得好，其實打擊率還是很高，現在感覺有慢慢回來。」猿隊拿到本季第17勝，戰績17勝5敗，仍穩居龍頭；富邦吞第12敗，暫居第三。

(中時電子報)