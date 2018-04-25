丹麥發明家謀殺女記者案 宣判終生監禁

2018年04月25日 22:57 中時電子報 江飛宇

去年，丹麥發明家彼得馬德森Ppeter Madsen)在自己潛艇裡殘忍謀殺瑞典女記者金．沃爾(Kim Wall)一案，他被確定3項重罪：預謀謀殺罪、加重性侵和褻瀆屍體，由於丹麥沒有死刑，因此最高刑度就是終身監禁。

BBC報導，47歲的馬德森，週三在哥本哈根的一家法院被判刑，檢察官認定他是「有計劃的將30歲的沃爾女士以窒息，或是切斷喉嚨的兇殘手段殺害她。」先前馬德森聲稱瓦爾女士的死亡是偶然的，他只承認支解並棄屍，此說被法庭駁回，認定他有謀殺，並且性侵。

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馬德森是一名自學成才的航太發明家，自己成立哥本哈根軌道火箭公司，製作探空火箭而聞名。除此以外，他還製作了40噸的迷你潛艇，取自科幻小說《海底兩萬哩格》而命名為鸚鵡螺號(UC3 Nautilus)，原本是個頗有名聲的人物，包括沃爾女士，一直都在研究關於馬德森冒險與發跡的故事。

馬得森製作的迷你潛艇鸚鵡螺號，為了滅證，他還自沉了潛艇，之後被丹麥警方撈上岸蒐證。(圖/美聯社)

然而去年8月初，瑞典女記者金．沃爾約定與馬德森做一段海上專訪，8月10日登上他的鸚鵡螺號一同巡遊，結果就此失蹤，沃爾的男友在第二天發現她沒有返家於是報警，就在同一天，馬德森的潛艇也在海上沉沒並獲救(警方判定他是故意鑿沉船隻)。

沃爾女士的遺體是在8月21日在海岸被發現，是一名路過的自行車手找到的。直到10月6日，警察的潛水員才發現她的頭部與腿部，這些遺體和衣服被放在裝有加重塊的袋子裡，顯然是故意棄屍。

不幸遇害的女記者金．沃爾。(圖/美聯社)

關於馬德森犯下如此駭人的案子，他自己的說法是「完全是意外」，沃爾女士是不小心被70公斤的艙口蓋擊中，他因為害怕就。之後他又改變說法，說她是被一氧化碳中毒而死，因為害怕就肢解屍體並丟棄。

被問到為何要肢解屍體時，他冷漠的說屍體不值得特別尊重，被問到當時的心境時，他生氣的說不知道。檢察官表示，他們發現馬德森的電腦裡有一些殘酷虐殺的影片顯示，他可能有精神病傾向。

死者沃爾女士是個有活力的年輕記者，她出生於1987年，在瑞典南部的特雷勒堡小鎮長大，這個社區就在丹麥和瑞典之間。長大後她在倫敦經濟學院就讀國際關係，之後取得美國哥倫比亞大學新聞學院的碩士學位。在同學的眼中，她是班上的佼佼者，是人緣極好的女孩子。

(中時電子報)