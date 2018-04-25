Janet和藍鈞天互按摩 誇「他很會」讓她舒服到快睡著

Janet與藍鈞天有場親密戲，男生比女生還害羞。（公視）

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中時
Janet與藍鈞天合作新戲《20之後》。（公視）

謝怡芬（Janet）主持功力曾獲得金鐘獎肯定、難得演出連續劇作的她，最近在公視新戲《20之後》，搭檔《一把青》裡的藍鈞天，詮釋一對男女自美國返台後，面對婚姻家庭的不安與忐忑，以及年輕人們面對「20之後」的熱情與焦慮。開拍前，Janet、藍鈞天在表演課上即有互動，Janet說，肢體接觸是打破陌生的最快速方法，老師會讓他們彼此互相按摩，她還誇藍鈞天：「他很會，我舒服到快睡著了！」

兩人在淡水主景拍一場戲「前一晚激情，隔天一起吃早餐」的戲，當時導演設定兩人很自然而親密地貼近彼此，但要藍鈞天靠近抱Janet，卻讓他有點不知所措，連手不知該放哪。當下藍鈞天跟Janet都穿著睡衣，藍還穿著四角褲就走出來，準備要對她又親又抱，但藍鈞天拍幾個鏡頭後總覺彆扭。

個性大喇喇地Janet索性放開，上前去給藍鈞天好幾個大大的擁抱，撒嬌說「好了好了你不要這樣」，想讓藍鈞天放鬆。Janet還開玩笑說：「到底是我哪裡有問題？我真的有這麼可怕嗎？」藍鈞天這才大笑。

戲外，兩人都是已婚身份，問到藍鈞天太太會排斥老公做這些親密的表演？藍鈞天表示，任何親密戲會先做詳細報備，「以表示對她的禮貌跟尊重」。Janet則說：「我不用，不過自己會先講大概會發生什麼事。」被問到老公如果也有類似工作，Janet也很大方地說：「不用報備啦！可是若知道後，我會假裝吃醋的樣子！」

(中時 )

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