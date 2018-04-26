律師說法》好市多奧客無極限！法律系男空瓶偷酒還退貨

好市多奧客無極限！法律系男空瓶偷酒還退貨。(圖/本報資料照)

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中時電子報
文／聯晟法律事務所、編輯／

法律系黃姓男大生，喝完在好市多買的1349元蘭姆酒後，再度回到賣場，將同款酒倒入空瓶中想要退貨，遭到賣場人員拒絕，沒想到黃男不死心，又拿著喝完的酒瓶回到賣場，將架上同款酒倒入一半拿去退貨，被機警的賣場人員識破，當場報警逮人。

●法律評析

首先，黃同學「喝完後摻入其他酒精去退貨，遭賣場人員以瓶內液體不明拒絕」的行為，是否會構成刑法第339條第1項的詐欺罪？構成本罪必須依序符合下列要件：

1.行為人「施用詐術」。

2.相對人「陷於錯誤」。

3.相對人「自願的為財產上處分」。

4.相對人受有「財產損害」。

本案中，黃同學「喝完後摻入其他酒精去退貨」的行為固然是施用詐術無疑，但賣場人員「拒絕」讓黃同學退貨，所以賣場人員並無「陷於錯誤」。據此，黃同學不會成立「詐欺（既遂）罪」。但是由於黃同學已經開始著手實行「施用詐術」的行為，只是最終沒有成功，此舉仍然會構成刑法第339條第3項的「詐欺未遂罪」。

此外，黃同學「拿著空瓶進賣場，把架上同款蘭姆酒倒一半進空瓶內再退貨」，由於該行為是「竊取」賣場的蘭姆酒，因此也會構成刑法第320條第1項的「竊盜罪」。

最後，不論是「詐欺未遂罪」或是「竊盜罪」都是「非告訴乃論」的犯罪，亦即縱然事後黃同學非常後悔或是和賣場達成和解，仍無法避免受到刑事責任的追究。

(中時電子報)

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