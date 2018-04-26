孫子久未返鄉 進門後看到奶奶的餐桌...哭笑不得

2018年04月26日 00:10 中時電子報 林毅

奶奶因為太高興，竟然煮了16菜1湯，還笑著說吃完再回台北，讓原PO哭笑不得。 (圖／取自爆怨公社)

在爺爺奶奶的心中，孫子是塊寶，也永遠吃不飽。一名男網友在臉書「爆怨公社」PO出照片，指出自己突然很想念家人，於是訂了高鐵票準備返鄉找母親和奶奶，沒想到回家後，看到餐桌上的情景都讓他傻了。

網友說抵達後第一件事情就是跟媽媽去忠烈祠給爺爺上香，接著打電話給奶奶，要帶她出來吃飯，奶奶喜出望外，吃完後要原PO回家門一趟，吃完晚餐再回台北。原PO說回家後陪奶奶聊天、滑滑手機，之後就去睡午覺，睡到傍晚六點聽到奶奶喊吃飯，到客廳一看差點沒嚇傻，因為桌上的菜擺到滿出來，甚至都快放不下。

原PO算了一下，一桌上整整16菜1湯，奶奶還笑容滿面的說「吃完再回台北哦」，讓原PO根本哭笑不得，直說這到底誰吃得完，話都還沒說完，奶奶又回頭進廚房切水果，讓他忍不住在文章最後註記「有一種餓叫奶奶覺得你餓」，但也幸福地說「三不五時愛要及時、快點回家看家人」。

網友也笑翻：「奶奶的日常」、「奶奶眼中的孫子永遠是餓肚子的」、「這是過年圍爐吧，你們時間怎麼這麼LAG」、「這就是幸福啊XD」、「原PO你下次可以先揪團，我們幫你吃」。

(中時電子報)