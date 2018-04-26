孫子久未返鄉 進門後看到奶奶的餐桌...哭笑不得

孫子久沒返鄉，一回家就看到驚人情景

友善列印
中時電子報
奶奶因為太高興，竟然煮了16菜1湯，還笑著說吃完再回台北，讓原PO哭笑不得。 (圖／取自爆怨公社)

在爺爺奶奶的心中，孫子是塊寶，也永遠吃不飽。一名男網友在臉書「爆怨公社」PO出照片，指出自己突然很想念家人，於是訂了高鐵票準備返鄉找母親和奶奶，沒想到回家後，看到餐桌上的情景都讓他傻了。

網友說抵達後第一件事情就是跟媽媽去忠烈祠給爺爺上香，接著打電話給奶奶，要帶她出來吃飯，奶奶喜出望外，吃完後要原PO回家門一趟，吃完晚餐再回台北。原PO說回家後陪奶奶聊天、滑滑手機，之後就去睡午覺，睡到傍晚六點聽到奶奶喊吃飯，到客廳一看差點沒嚇傻，因為桌上的菜擺到滿出來，甚至都快放不下。

原PO算了一下，一桌上整整16菜1湯，奶奶還笑容滿面的說「吃完再回台北哦」，讓原PO根本哭笑不得，直說這到底誰吃得完，話都還沒說完，奶奶又回頭進廚房切水果，讓他忍不住在文章最後註記「有一種餓叫奶奶覺得你餓」，但也幸福地說「三不五時愛要及時、快點回家看家人」。

網友也笑翻：「奶奶的日常」、「奶奶眼中的孫子永遠是餓肚子的」、「這是過年圍爐吧，你們時間怎麼這麼LAG」、「這就是幸福啊XD」、「原PO你下次可以先揪團，我們幫你吃」。

(中時電子報)

被迪士尼轟出去 「人肉芭比」素…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。