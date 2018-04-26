羅時豐戒菸2天只能叼菸不點火「想像力的煙」

2018年04月26日 00:23 中時 許雅淳

羅時豐今年再度發行國語單曲〈難得〉。（海蝶音樂提供）

羅時豐與好友林淑蓉在馬來西亞路邊大嗑榴蓮。（海蝶音樂提供）

羅時豐出道至今33年，跨界國語歌壇，今年再度發行國語單曲〈難得〉，他在錄音前為了保持嗓音的清澈，實行短期戒煙計畫，於錄音期間戒菸2天，他表示只能叼菸不點火，在錄音室都只能吸「想像力的煙」，他一邊手指夾著菸一邊自嘲說：「想像力，就是我的演唱力，只能看不能點菸非常心酸。」

他透露在錄音室中磨2個晚上超過20小時，「這首歌的歌詞非常打動我，配唱時腦海中像是人生跑馬燈，一直閃過年輕時的一些記憶畫面。」壓抑又激動的唱法，讓他忍不住熱淚盈眶又滿身大汗，趕緊請工作人員把冷氣開大點降溫，他這次連咬字方式都一個字一個字重新練習，自嘲是活到50歲才上人生第1堂完整的中文正音班，並打趣說：「要收斂過往唱腔，呈現清楚國語咬字，真是有如練功時冰火夾攻的感覺啊，真是過癮！」

新歌〈難得〉是他主演的台視八點檔連續劇《情·份》片尾曲，他在拍戲滿檔中抽空錄音，為了保持良好精神這次完全不忌口，消夜都是高熱量的美式速食，卻完全沒變胖，他日前赴馬來西亞商演時為了大啖「貓山王」榴槤，在工作結束後，跟好友林淑蓉及工作人員共六個人，半夜蹲在路邊把五顆榴槤在20分鐘之內嗑光。

(中時 )