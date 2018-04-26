羅時豐戒菸2天只能叼菸不點火「想像力的煙」

羅時豐今年再度發行國語單曲〈難得〉。（海蝶音樂提供）

友善列印
中時
羅時豐今年再度發行國語單曲〈難得〉。（海蝶音樂提供）
羅時豐與好友林淑蓉在馬來西亞路邊大嗑榴蓮。（海蝶音樂提供）

羅時豐出道至今33年，跨界國語歌壇，今年再度發行國語單曲〈難得〉，他在錄音前為了保持嗓音的清澈，實行短期戒煙計畫，於錄音期間戒菸2天，他表示只能叼菸不點火，在錄音室都只能吸「想像力的煙」，他一邊手指夾著菸一邊自嘲說：「想像力，就是我的演唱力，只能看不能點菸非常心酸。」

他透露在錄音室中磨2個晚上超過20小時，「這首歌的歌詞非常打動我，配唱時腦海中像是人生跑馬燈，一直閃過年輕時的一些記憶畫面。」壓抑又激動的唱法，讓他忍不住熱淚盈眶又滿身大汗，趕緊請工作人員把冷氣開大點降溫，他這次連咬字方式都一個字一個字重新練習，自嘲是活到50歲才上人生第1堂完整的中文正音班，並打趣說：「要收斂過往唱腔，呈現清楚國語咬字，真是有如練功時冰火夾攻的感覺啊，真是過癮！」

新歌〈難得〉是他主演的台視八點檔連續劇《情·份》片尾曲，他在拍戲滿檔中抽空錄音，為了保持良好精神這次完全不忌口，消夜都是高熱量的美式速食，卻完全沒變胖，他日前赴馬來西亞商演時為了大啖「貓山王」榴槤，在工作結束後，跟好友林淑蓉及工作人員共六個人，半夜蹲在路邊把五顆榴槤在20分鐘之內嗑光。

(中時 )

陳雷遭爆料幼時愛唱歌又愛錢「躲… 小S爆乳扮18銅人Matzka大讚「超…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。