苗栗男砍死女友 深夜衝新竹鬧自殺

2018年04月26日 00:31 中時 邱立雅

家住苗栗縣三灣鄉的張姓男子，25日不明原因持刀殺死陳姓女友，犯案後隨即駕車前往新竹縣峨眉鄉逃逸，在路途中撥打電話給羅姓繼父，告知自己鑄下大錯，悔恨萬分要去新竹縣自殺。

竹南派出所副所長張嘉學表示，44歲的張男工作為客運司機，與同樣是44歲陳姓女子共同在竹南鎮租屋在一家早餐店2樓，兩人為男女朋友關係。25日晚間張男持刀刺傷女子後逃逸，並告知羅姓繼父自己已殺死女友並準備去自殺。

事發後，張男傳訊息跟羅姓繼父表示，「看到簡訊後，我可能已經去陪媽媽了，感謝這些人的照顧，不得已選擇這條路。」言詞中透露要尋短，並想去陪伴已過世的母親。羅姓繼父接獲消息後，嚇得趕緊向警消報案，警消趕往現場後將陳女送往為恭醫院急救後不治。

目前案發現場已拉起封鎖線，早餐店旁的側梯直到一樓地上磁磚仍可看見血跡斑斑。目前苗栗縣與新竹縣警方已在峨眉尋獲張男車輛，但人不見蹤影，警方正全力搜尋張男下落，並在現場漏夜採證中，以釐清案情事發經過。

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