「文金會」明登場 南韓民眾既期望又不安

2018年04月26日 03:30 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

《紐約時報》中文網25日報導說，南韓總統文在寅27日就要與北韓領導人金正恩會面，對於金正恩突然從核毀滅威脅轉向主動表現友好和平姿態的動機，很多南韓人感到不解。

很多年長的南韓人覺得以前遇到過這種情況：金氏王朝的一名成員因為來到談判桌前而得到回報，然後談判破裂，北韓回歸老路。但這一次，這位34歲的北韓領導人在與南韓總統文在寅會晤時，手裏握著驚人的核武庫。

「北韓又在騙人，虛情假意，這樣他們就能爭取時間，減輕制裁，他們從來沒打算放棄核武器，」現年73歲的金昌國（Kim Chang-guk，音）說。「我寧願相信生過孩子還堅持說自己是處女的女人，也不相信金正恩。」最近一個周末，他和其他年長者一起在首爾市中心抗議兩韓首腦會談。

在表現出和平姿態之前，金正恩去年曾試射多枚飛彈和一枚所謂的氫彈，導致朝鮮半島局勢緊張。他聲稱自己辦公桌上有一個「核按鈕」，可發射能夠擊中美國本土任何地方的飛彈。

但最近幾個月，金正恩上演的魅力攻勢和他去年的好戰一樣令人驚嘆。

21日，持續數周的外交活動迎來高潮。金正恩宣布結束核武器和長程飛彈試驗，並關閉一處核試驗基地，稱他現在將把重點放在重建經濟上。先前，他對美國和南韓的特使表示，如果能獲得合適的激勵政策，北韓願意放棄核武器。

現年55歲的崔海宗（Choi Hae-jong，音）在蔚山廣域市經營一家加油站。他認為，如果得到重建經濟所需的援助和安全保證，金正恩可能的確會放棄核武器。「他知道不能用核武器和坦克來養活人民，」崔海宗說。

27日，金正恩將與文在寅來到橫跨邊境的「停戰村」板門店的南韓一側。他將是北韓首位越過兩國邊界的領導人。美國總統川普計劃幾周後與金正恩會面，時間和地點待定。這一系列外交活動促使南韓民眾猜測金正恩的意圖，討論與他談判的學問，想知道朝鮮半島的未來將會如何。

《紐時》報導說，金正恩最近的行為，導致南韓民意調查得出了一些相互矛盾結果。上月一項調查顯示，超過81％的南韓人支持與金正恩舉行會談。但本月進行的另一項調查表明，超過70％的人懷疑金正恩不會放棄最危險的武器。

「和北韓打交道時，總有一種他們可能又會在我們背後捅刀子的感覺，揮之不去，」首爾南部55歲的商人崔海平（Choi Hae-pyeong，音）說。

1991年，兩韓兩國簽署互不侵犯協定。1992年，兩國共同發誓不發展核武器。在2000年的兩韓首腦會議過後，南韓提供了價值數十億美元的援助和投資，但北韓繼續發展核武器，這引起了南韓保守派的強烈反對。

《紐時》指出，事實上，許多年長的保守派人士擔心，北韓已經研發了自己的核武器，旨在將美國軍隊趕出南韓，並統一朝鮮半島，將其置於自己的統治之下。但也有人認為，北韓的核計劃源於金氏王朝的不安全感，蘇聯解體後，北韓在與美國的對峙中變得更加脆弱和孤立。和平協定可能是擺脫這種困境的一個方式。

「北韓核問題與飛彈問題是美朝敵對關係的副產品，」前南韓統一部部長、情報主管林東源說。「只有在結束冷戰敵意、恢復半島和平、達成一項正式結束韓戰、恢復正常關係的全面協定之後，這個問題才能解決。」

文在寅等進步派南韓人認為，要消除北韓核武器，唯一現實、和平的方法就是說服北韓政府，它可以在沒有核武器的情況下存活下去。保守派將南韓與華府的聯盟放在優先考慮的位置，而進步派則認為自己的國家在掌控半島危險局勢的過程中最終「占主導地位」。

「我們處在一個十字路口，是否可以透過和平途徑——而非軍事手段——實現無核化和永久和平，就取決於此時，」文在寅23日表示。

不過，文在寅承認，核危機最終只會在北韓和美國之間得到解決。他表示，他能做的最多就是充當「嚮導」，幫助金正恩和川普達成一項「全面」協定，用華盛頓的安全保障換取北韓的核武器，比如簽訂一項正式結束1950年至1953年韓戰的和平協定。

《紐時》說，一些遭受過挫折的保守派仍然對這種做法表示嚴重懷疑。「在北韓開始感受到制裁痛苦之際，南韓現政府轉變立場，自稱為『主導』，」著名右翼北韓問題專家李奉福（Lee Bong-bok，音）在接受保守派日報《朝鮮日報》（Chosun Ilbo）採訪時說。

川普威脅稱，如果金正恩拒絕消除核武器，那麼他將退出與金正恩的會談。南韓人擔心，如果這種情況發生，那麼，華府展開軍事行動以及朝鮮半島爆發戰爭的風險可能會比以往任何時候都大。

去年，川普威脅要「徹底摧毀」北韓時，南韓人感到很不安，金正恩則回擊諷刺川普是「老糊塗」。但許多人希望，金正恩大膽的作風和川普的不可預測性，能為打破朝鮮半島幾十年來的核僵局提供一個機會。

川普是第一位同意與北韓領導人坐下來談判的美國領導人。「當時我說我支持川普當選總統，因為這對我們來說是一個很好的機會，別人都說我瘋了，」林東源說。林東源是文在寅的高級非政府顧問小組領導者。「不管人們怎麼說他，他是一位想要打破現狀的美國領導人。」

(中時 )