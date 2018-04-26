歐冠足》C羅熄火 皇馬4強首戰仍攻陷拜仁

2018年04月26日 06:07 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

皇馬左後衛馬塞洛（左）在上半場終了前進球扳平。（美聯社）

歐洲足球冠軍聯賽26日進行拜仁慕尼黑vs.皇家馬德里的4強大戰首回合，皇馬球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）雖然熄火，中止跨季連11場歐冠進球紀錄，但靠馬塞洛（Marcelo）與阿森修（Marco Asensio ）先後破門，仍以2比1攻陷拜仁的安聯球場，在兩回合對決先聲奪人。

皇馬尋求成為繼1974至1976年的拜仁之後，首支3連霸歐冠金盃的勁旅。如今在首回合取得兩顆客場進球，代表在台北時間5月2日回到伯納塢主場，拜仁必須贏兩球才能翻盤，皇馬連3年挺進決賽的局勢相當有利。

荷蘭飛翼羅本（右）開賽8分鐘就因傷退場。（美聯社）

拜仁希望首回合在主場搶下灘頭堡，但開賽8分鐘就損兵折將，荷蘭「小飛俠」羅本（ Arjen Robben）受傷退場。儘管第28分鐘拜仁把握快攻機會，由基米許（Joshua Kimmich）殺入禁區右側，小角度勁射先馳得點，但第34分鐘主力中後衛博阿騰（Jerome Boateng）也步上羅本後塵，讓拜仁上半場就用掉兩個換人名額。

C羅此役為生涯第151場歐冠出賽，追平史上第2的前巴塞隆納名將哈維（Xavi），不過在拜仁嚴防下，他全場沒有任何一次射正，為最近39場出賽的第一次，下半場起腳破門則被吹手球在先。只是拜仁顧此失彼，上半場終了前被馬塞洛於禁區邊緣起腳破門，追平比數。

拜仁全場有17次射門，卻始終攻不進第2球，第57分鐘左後衛拉菲尼亞（Rafinha）再發生要命的傳球失誤，下半場替補上陣的阿森修截球後發動快攻，傳球給瓦茲奎茲（Lucas Vazquez）再接獲回傳，於禁區左側起腳勁射，踢進逆轉的致勝球。

(中時電子報)