影》天使贏不了韋藍德 但普侯斯開轟3000安差6支

普侯斯（右）於7局上敲出陽春全壘打，與跑壘指導員擊掌慶祝。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導
韋藍德先發7局失2分，拿下開季4連勝，且自責分率僅1.36。（美聯社）

「二刀流」大谷翔平登板隔天休戰，天使26日拿賽揚獎強投韋藍德（Justin Verlander）沒轍，對決7局只敲2安還吞9K，以2比5不敵太空人。不過普侯斯在7局上敲出左外野陽春炮，生涯累積2994安，離3000安俱樂部只差6支了。

普侯斯對韋藍德本來就打得不錯，過去對戰打擊率3成也有2轟，這次雖然沒能助天使扭轉頹勢，至少讓他離3000安俱樂部更近了一步。當普侯斯3000安達陣，他將成為繼漢克阿倫（Hank Aaron）、威利梅斯（Willie Mays）與羅瑞格茲（Alex Rodriguez）之後，史上第4位達3000安、600轟兩大門檻的強打者。

另一方面，普侯斯也持續扮演「太空人殺手」，包括季後賽在內，生涯對太空人總共敲出64轟，遙遙領先居次的漢克阿倫（46轟）與巨人隊名人堂球星麥考維（Willie McCovey，44轟）。當然，普侯斯發跡於紅雀，原本與太空人同屬國聯中區，2012年他轉戰美聯西區的天使，太空人隔年也改屬美西，才會屢屢交手。

艾爾圖維（中）本季首轟終於出爐，回到休息室後興奮地高舉雙手慶祝。（美聯社）

韋藍德26日威風八面，直到第5局才讓天使敲出首安，加上太空人打擊幫忙，4局下先得3分，6局下「阿土伯」艾爾圖維（ Jose Altuve）本季首轟出爐，讓他順利拿下開季4連勝。

加上去年的5勝0敗，韋藍德加盟太空人後於例行賽11場先發，繳出9勝0敗佳績，跨季11連勝也是目前大聯盟持續中的最長紀錄。天使平隊史紀錄的客場11連勝則畫下句點。

(中時電子報)

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