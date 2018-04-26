影》等了上百打數 阿土伯今年首轟終於出爐

艾爾圖維終於在開季第26戰敲出本季首轟。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve）去年榮膺美聯MVP，季後賽7轟更是太空人贏得隊史首座世界大賽冠軍的重要功臣，但他今年首轟令人望穿秋水，直到開季第26戰、等了上百打數，才在26日對天使的6局下出爐。

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阿土伯逮住前隊友卓佩亞諾（Nick Tropeano）投到胸口高的失控滑球，大棒掃出左外野牆外，這是他從去年世界大賽第5戰以來的首支全壘打。若是上一次在例行賽開轟，更要追溯到去年9月19日。

有趣的是，太空人隊友故意捉弄阿土伯，對他的首轟出爐竟來個「相應不理」，只見阿土伯興高采烈的回到休息室，一個人高舉雙手又跑又跳，就是沒人理他，等到捉弄完畢才一擁而上。

艾爾圖維克服號稱168公分的身材劣勢，於前年敲出生涯例賽最多的24轟，去年也維持同樣水準。不過大家別太擔心他的首轟遲到，畢竟去年也是等到開季第67打數才開胡，而他今年打擊率維持3成33水準，可沒有生鏽跡象。

(中時電子報)

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