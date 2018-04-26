4月26日三大報頭版要聞

2018年04月26日 07:19 中時電子報 綜合報導

@中國時報

退休軍警消為抗議年改方案，接連走上街頭，並與警方爆發激烈衝突，台北街頭猶如戰場。25日警政署長陳家欽被問到如何看待「警消不服從」行動，他直言，尊重退休警察上街爭取權益，政府應給現職或退休警察更好的照顧，「如果年改有更好，他們怎麼會走上街頭？」不過，身為執法人員，陳家欽在面對欲攻進立院的反軍改團體「八百壯士」，一聲令下「闖入者一律逮捕」。

台北市長柯文哲年底連任之路面臨強力挑戰，由於綠營基層自提候選人的聲浪高漲，民進黨禮讓的可能性也愈來愈低，柯屆時恐面臨藍綠夾擊。柯文哲25日被問到若年底民進黨禮讓他參選市長，2020是否「禮讓」蔡英文總統、不爭取大位？柯一反過去篤定「不選」態度，回答「應該」是不會啊！外界解讀此話為柯欲藉此向民進黨施壓禮讓年底市長選舉。

中國時報創辦人余紀忠先生之夫人蔡玉輝女士，於中華民國一○七年四月二十五日上午十時三十分安詳辭世，子女隨侍在側，享壽九十八歲。

繼美國商務部禁止美國企業在未來7年向大陸通訊設備大廠中興通訊出售零組件後，《華爾街日報》25日報導，美國司法部正在調查大陸的另一電訊設備巨頭華為是否違反美國對伊朗的相關制裁。華為拒絕對此事置評。

@旺報

大陸國台辦首次明確否定「天然獨」的說法，國台辦發言人馬曉光25日表示，兩岸同胞真正的心靈契合，首先在於對中華文化和中華民族的共同認知，破壞這種心靈契合的恰恰是少數台獨勢力推動的「去中國化」活動，他強調，兩岸都是中國人，是中華民族的子孫，「沒有什麼天然獨，只有人造獨」。

大陸國台辦於25日晚間證實，國台辦主任劉結一於北京會見了負責籌辦國共論壇的國民黨大陸事務部主任周繼祥一行。據國民黨有關人士透露，劉結一與周繼祥兩人就國共論壇有關事宜，單獨談論約40分鐘，有關國共論壇籌辦進度，雙方的共識是，只要蔡政府放行，由國民黨主席吳敦義親自率團，中共總書記習近平將與吳會談，如果蔡不准，「如果是連戰要去，那就連戰辦公室自己去談，黨部不涉入」。

對於我政府對大陸5項鋼鐵製品展開雙反調查，大陸國台辦發言人馬曉光25日在例行記者會上表示，涉及產業相當一部分是台資在大陸設廠生產的，民進黨當局的這種做法背後，有著不可告人的目的。

美國空軍2架B-52戰略轟炸機呼號HERO01和HERO02，於24日自關島起飛，經巴士海峽飛抵東沙島東側附近折返，距大陸廣東海岸最近處僅250公里。分析指出，這是美軍近來針對大陸遼寧艦逆時針繞台、轟-6繞島巡航的回應，美軍B-52的航跡是典型的攻擊航線，模擬在東沙島附近發射戰斧飛彈及聯合空對地距外飛彈（JASSM），打擊大陸本土基地、海南基地，及範圍內的大陸航母編隊。

@工商時報

中美貿易紛爭升溫，全球市場同遭波動。為防止雙方較勁愈演愈烈，全球手機大廠蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）昨（25）日和下周三（5月2日）將與美國總統川普兩次會面。據報導，庫克希望扮演「和事佬」，期能阻止中美兩國正在醞釀的一場貿易戰。

金管會要求所有銀行對國際金融業務分行（OBU）客戶進行盡職調查，即要確認客戶身分、最終受益人等，金管會主委顧立雄昨（25）日表示，若客戶不回應或不願回答就關掉帳戶，目前已關掉20％的帳戶，即從去年6月到今年3月，已關掉5萬多個OBU帳戶

中央銀行總裁楊金龍昨（25）日赴立法院財政委員會專題報告，立委賴士葆質詢，近來物價上漲，通膨是否升高，下次央行理監事會有沒有升息的考量。對此，楊金龍表示，近期內不會升息，目前來看通膨仍低，總體經濟情勢與3月的情況並沒有太大的改變，暗示6月政策利率將續凍。

延長當沖降稅「卡關」，力求下周一（30日）無縫接軌，目前僅剩由國民黨主動撤案，以及在明日立法院會上否決復議案兩條路，時間十分緊迫。金管會、券商全體動起來，據悉，券商公會今日將赴立院了解情況，尋求以提前撤案的方式，讓資本市場變數能及早落幕。

(中時電子報)