對民進黨死心？他曝真心話遭網友潑冷水

圖為民進黨支持者爭相與總統蔡英文握手。(中時資料照)

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中時電子報

蔡政府上任後，諸多政策引起民怨，民調持續下滑。有網友直言，經過「422機蛋大遊行」之後，正常人都知道該收歛，但現在仍繼續睜眼說瞎話鬥爭，他感嘆表示，治國從來不是民進黨最重要放在心裡的。「我算是對民進黨也死心了，那麼多的國事還有法律需要去改進和推動，但這些人只想要鬥爭」。對此，有網友則說「別傻了，投票時就自動歸隊了，不然政府敢這樣搞？」

積極爭取民進黨提名參選台北市長的立委姚文智，日前舉行「422機蛋大遊行」記者會，號召民眾上街捍衛國家首都價值。姚文智表示，這場遊行不只是為了台北城市站出來，也應該為民進黨對選民該負的責任站出來。

有網友在PTT指出，國民黨對他來說就頭恐龍，已經是反應過慢、不知民間疾苦的過去式，沒想到迎來的是民進黨新潮流這種更惡劣的流氓。他說國民黨作惡時還知道顧及社會觀感，民進黨則是直接把台灣打回部落時代，活生生血淋淋的叢林法則。他說包含年改案，民進黨就是放任民間去鬧去亂；勞基法也是一修再修。

該網友說經過「422機蛋大遊行」後，正常智力的人都知道該收歛，但現在打死不退，繼續睜眼說瞎話鬥爭。他說治國從來不是他們最重要放在心裡的事。「我算是對DPP也死心了，那麼多的國事還有法律需要去改進和推動，但這些人只想要鬥爭，整個政論都在討論柯文哲掩蓋執政不力的事實」。

對此，網友則潑冷水表示，「別傻了，投票時就自動歸隊了，不然政府敢這樣搞？」、「要民進黨的支持者死心？根本不可能」、「死心踏地的很多啊」。也有網友稱「目前最能教訓的只有國民黨」、「民進黨根本實質廢死了啊，有在乎人民嗎？」

(中時電子報)

文章來源：PTT

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