南韓對「南北統一」的願望日漸淡薄

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中時

南韓具代表性的智庫「峨山研究所」（The Asan Institute for Policy Studies ）的前研究員池恩平接受日本電子媒體《iRONNA》的專訪，分析南北韓統一的可能性。

池恩平表示，與其說「若能實現統一，北韓的威脅就會消失」，還不如說，「如何消除北韓的威脅，以謀求統一」。我認為南北韓統一有3種方案，1是像西德對東德的吸收合併統一，這是南韓年輕世代最樂見的，相對的，北韓可能拒絕，只要北韓的體制不瓦解，這樣的統一是無法實現的。

第2種是，南韓總統文在寅提出的「藉由對話完成統一」理念。南北韓和平商議彼此的統一條件，階段性地增加通商以達成最終協議。透過交流、物資的流通，將改變北韓人的生活模式，人們可能不想要金正恩的統治體制，結果可能使北韓的體制瓦解，故北韓並不歡迎。

第3種是「藉由武力完成統一」。這是最激烈的手段，也是最快的選項，然而是否能就此消除北韓的威脅呢？軍事行動可能造成混亂，北韓擁有的大量毁滅性武器還可能流向暴力的非國家主體。

即使有這3種統一方案，但現實中對於南北韓應如何統一仍意見不一。即使在南韓的主導下完成統一，對南韓而言，也會成為很大的經濟負擔，所以南韓的年輕世代反對統一，只有老一輩還有家人住在北韓者仍期盼統一，老一輩不在的話，南北韓統一的願望也會越來越薄吧。

(中時 )

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