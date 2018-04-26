迎戰母親節 中部自助百匯肉搏戰

2018年04月26日 08:37 中時 馮惠宜

中福華飯店美樂琪自助餐廳調整平日為「主菜單點加上半自助式沙拉吧」的用餐模式，用餐只要用餐填寫問券，即有機會抽中「美樂琪365天免費用餐通行證。（馮惠宜攝）

金典自助餐廳以「暹邏美食節」迎戰母親節，主廚端出著名泰式咖哩螃蟹、泰式酸辣蝦湯、炸蟹棗、泰式風味米粉湯等泰式料理。（馮惠宜翻攝）

星享道國際自助餐以熟成牛排吃到飽為號召，端出主廚現做熟成牛排，主廚也打造「世界鹽共和國」佐餐調味。（馮惠宜攝）

母親節餐飲業展開搶人大戰，各家自助百匯紛紛推出主題美食節，多數業者針對大組8人或15人以上預訂客也開始規定需預付訂金；這其中唯有永豐棧酒店，不預收訂金，改以內部註記方式對於臨時取消的客人列管。

離母親節剩不到三周，中部餐飲業自助百匯餐廳各以美食節為號召，目前母親節及前一周假日訂位從5成到7成不等，而為防止客人臨時取消，多家業者也針對5月5日、6日以及12、13日母親節聚餐旺日大組客人預收訂金。

台中亞緻大飯店異料理近日推出「天香杭味．極致饗宴」美食節，請來剛獲得米其林一星的台北亞都麗緻天香樓主廚楊光宗擔任客座主廚，端出多道天香樓經典料理，母親節及前一周假日預訂都需繳1000元訂金。

金典自助餐廳推出「暹邏美食節」，主廚端出著名泰式咖哩螃蟹、泰式酸辣蝦湯、炸蟹棗、泰式風味米粉湯等泰式料理，目前逢假日訂位都達七成，5月4日起到13日十人以上訂餐需預30％訂金。

而星享道國際自助餐以熟成牛排吃到飽為號召，主廚也打造「世界鹽共和國」佐餐，目前母親節訂位已達5成，5月13日母親節當天針對超過15人的大組預訂客需收30％訂金。

台中福華飯店美樂琪自助餐廳近日調整週二至四修改為「主菜單點加上半自助式沙拉吧」的用餐模式，用餐只要用餐填寫問券，即有機會抽中「美樂琪365天免費用餐通行證」；假日維持「無限放題」供餐模式，母親節餐檯上端出相對低脂、低卡又富含蛋白質的海鮮料理。

台中日月千禧酒店3樓饗樂全日餐廳推出「現烤肋眼百匯」，目前訂位已達7成，8人以上用餐需預付每人300元訂金。而永豐棧酒店風尚西餐廳則是不預收訂金，5月12、13日推出「歐式全自助百匯」，同組客人「三代」同堂即招待「阿嬤」免費用餐。

日光溫泉飯店花見西餐廳5月6日到13日自助式吃到飽早餐、午餐、下午茶、晚餐推出「親媽媽免費」優惠，四人同行「親媽媽並拍照上傳至日光粉絲團」即免費招待一位媽媽用餐。新天地崇德旗艦店自助百匯整個5月不分平假日三人同行媽媽半價。

(中時 )