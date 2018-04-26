「阿秋大肥鵝」墨魚香腸　餐桌上奢華的下酒菜

2018年04月26日 08:50 中時 馮惠宜

這盤「蒜香墨魚香腸」是以墨魚汁、墨魚漿以及墨魚塊製成，解凍後先蒸後炸，再以蔥、蒜和辣椒拌炒，既下飯也適合下酒。（馮惠宜攝）

香腸一向是台式料理中最速配的下酒菜，阿秋大肥鵝港式料理餐廳「蒜香墨魚香腸」帶著海味的墨魚香腸，先蒸後炸，再加上辛香料拌炒上桌，香酥可口愈嚼愈好吃，可是店裏點菜率超高的奢華下酒菜。

台灣人吃香腸變化可真多，台式、廣式、川味，這幾年來飛魚卵香腸、墨魚香腸陸續創化出爐，不但自家料理方便，還成了許多現炒、海鮮餐廳美味料理。

鄰近中國醫藥大學附設醫院急重症大樓的「阿秋大肥鵝港式料理餐廳」，其菜單主要以阿秋大肥鵝11年來的經典台菜、手作料理加上港式點心為主，其中熱銷經典菜有一道就是「蒜香墨魚香腸」。

這道「蒜香墨魚香腸」是店家研究出的配方，委託澎湖當地業者製作，以墨魚汁、墨魚漿、墨魚肉切丁一起調和，再灌入豬腸膜中成形。

墨魚香腸最大特色就是濃郁的海味，一般料理都是解凍後先蒸熟，或煎、或烤、或炸，在阿秋大肥鵝這家港式料理餐廳中，主廚料理手法是蒸熟後切塊裹粉酥炸，最後再以蔥、蒜、辣椒、楜椒鹽大火拌炒入味，其口感香酥帶著軟Q，香酥是外皮腸膜經高溫油炸形成，墨魚漿包著墨魚丁則形成軟中帶彈Q的好滋味。

但這一盤「蒜香墨魚香腸」約4人份的份量要價320元+10％，比起路邊攤一條30、50元的烤香腸可要金貴許多，算是餐桌上奢華的下酒菜了。

阿秋大肥鵝港式料理餐廳

地址：台中市北區五權路409號

電話:04-22038788

營業時間:周一到周五AM11:00～PM2:30；周六周日AM11:00～PM9:30

(中時 )