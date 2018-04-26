《珠寶界的好市多》鑽石銀行彩鑽登台 買到賺到

2018年04月26日 09:36 中時 陶福媛

鑽石銀行在台舉辦九大彩鑽盤商巡迴展，主打1.52克拉The Barbie Pink 豔彩霓虹粉鑽，約7500萬元。（Diamond Bank提供）

20克拉的Fancy Purplish Pink VVS2粉紅彩鑽戒，約4.5億元。（Diamond Bank提供）

1克拉水滴型藍鑽戒指，市價990萬，特惠價520萬，附GIA證書。（Diamond Bank提供）

3.03克拉綠鑽戒指，市價154萬，特惠價86.5萬，附GIA證書。（Diamond Bank提供）

買珠寶可以保值、增值，但珠寶市場價格混亂又不透明，到底怎麼買才划算？貴婦名媛暱稱「珠寶界好市多」的鑽石銀行（Diamond Bank），即起至5月8日在台舉辦「九大彩鑽盤商亞洲巡迴展」，展售比市價便宜一半，甚至比拍賣會起標價還要便宜的鑽石珠寶，而且都附有鑽石GIA證書，買到就賺到。

「我們累積大數據建立珠寶價格平台，掌握珠寶的最底價是多少，不怕盤商漫天喊價！」斐儷珠寶總經理陳昱羲說，買珠寶要買在最低點，這樣才能真正保值、增值，以珠寶行情來說，鑽石價格從2010 年一路下滑，一克拉鑽石從20萬跌到十幾萬，今年一開春鑽石小幅反彈了7%，「從大數據來看，今年鑽石會開始一路攀升，此時正是下手的好時機！」

為了讓價格更透明，讓大數據不斷累積，更精準地判斷鑽石的價格，鑽石銀行（Diamond Bank）未來會建立手機APP平台，提供民眾免費下載，只要用手機掃瞄手中的鑽石證書就可秀出估價，如此就不怕珠寶商漫天開價，欺騙消費者了。

提到鑽石銀行被暱稱為「珠寶界好市多」的原因，陳昱羲笑說，他以大數據精準掌握全世界的珠寶成本價，且大量蒐購壓低價格，作法就像好市多Costco不斷開發物美價廉的商品一樣，才獲得如此封號。

由於澳洲阿蓋爾ARGYLE粉紅鑽礦場即將在明年封礦，預計粉紅鑽後市看漲，因此成為今年鑽石銀行彩鑽展的主打珠寶。其中一顆相當罕見的1.5克拉豔彩粉紅鑽The Barbie Pink，售價約為7500萬。另一個焦點顆20克拉粉紅鑽戒，要價約4.5億台幣，標價是參考大數據而訂，幾乎是拍賣會的起標價。

此外，珠寶展也鎖定小資市場推出價格親民的珠寶。去年20顆一克拉金鑽特惠價9萬9000元，在短短兩小時內完售，今年盤商再度釋出15顆供台灣消費搶購，並加碼推出一對各1克拉的鑽石耳環，售價25萬元，成色DF、淨度VS以上，且附有GIA證書，比市價便宜至少1/3，也非常值得下手。

「九大彩鑽盤商亞洲巡迴展」

斐儷珠寶仁愛店 時間：4/26~4/30 台北市仁愛路三段148號

晶華酒店 時間:5/4~5/8 台北市中山北路二段41號

預約電話：（02)2776-1177

(中時 )