毛嘉慶：政府鐵了心要幹掉管中閔 只因有人心有別屬

2018年04月26日 08:44 中時電子報 林郁庭

台大校長遴選爭議，教育部昨（25日）召開第二次跨部會小組會議仍無結果。國民黨前文傳會副主委毛嘉慶對此在臉書上發表強烈質疑，「教育部及那個沒有法源的卡管跨部會小組，他們鐵了心要幹掉這位台大校長，只因為這個戰略角色，在李遠哲、莊國榮的心中已經別有所屬」，他要請執政者三思，再這樣惡搞，台灣不會有前途。

教育部昨天從下午4點半召開第二次跨部會小組會議到晚上9點多，部長吳茂昆面對記者詢問時，僅匆匆丟下一句「應該會（有結論），在等最後的資料」，隨即上車。

毛嘉慶表示，「如果不是因為思想衛生檢查，我不知道民進黨的鬥爭高手們為什麼要討厭管爺。」他說自己有很多青年朋友（包含在新聞圈認識的「綠的」），不只一次告訴他，「管中閔在國發會時，對於台灣青創的貢獻有多麼令人激賞，他的遠見和魄力，讓台灣年輕人可以組隊、找到資金、被國際創投界看到，跟國外的競爭對手一較長短」。毛嘉慶強調，不只生產產品的，還包括做音樂、電影、電競的朋友，「他們喜歡管中閔，而他們甚至是從有投票權開始就沒投過國民黨...」。

接著，毛嘉慶話鋒一轉，質疑「管中閔的優秀，執政當局在乎嗎？管中閔的認真他們願意讓你知道嗎？他們不在乎也不願意」。我們只知道，「教育部及那個沒有法源的卡管跨部會小組，他們鐵了心要幹掉這位台大校長，只因為這個戰略角色，在李遠哲、莊國榮的心中已經別有所屬」。

毛嘉慶說，「每個人都有自己的立場，對於不利自己認知的部分，往往為了虛矯的面子，就會歸咎給不喜愛的人事物，不是嗎？」他直呼：「立場造成偏見、偏見造成對立、對立累積成衝突、仇恨。到頭來，我們卻都忘記了，當初為什麼要這麼討厭那些人事物？」

文末，毛嘉慶批評蔡政府，能源問題政治解決，人才問題思想解決...。請執政者三思，再這樣惡搞，台灣不會有前途。

(中時電子報)