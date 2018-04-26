毛嘉慶：政府鐵了心要幹掉管中閔 只因有人心有別屬

毛嘉慶：政府鐵了心要幹掉管中閔 只因有人「心有別屬」（中時資料照）

友善列印
中時電子報

台大校長遴選爭議，教育部昨（25日）召開第二次跨部會小組會議仍無結果。國民黨前文傳會副主委毛嘉慶對此在臉書上發表強烈質疑，「教育部及那個沒有法源的卡管跨部會小組，他們鐵了心要幹掉這位台大校長，只因為這個戰略角色，在李遠哲、莊國榮的心中已經別有所屬」，他要請執政者三思，再這樣惡搞，台灣不會有前途。

教育部昨天從下午4點半召開第二次跨部會小組會議到晚上9點多，部長吳茂昆面對記者詢問時，僅匆匆丟下一句「應該會（有結論），在等最後的資料」，隨即上車。

毛嘉慶表示，「如果不是因為思想衛生檢查，我不知道民進黨的鬥爭高手們為什麼要討厭管爺。」他說自己有很多青年朋友（包含在新聞圈認識的「綠的」），不只一次告訴他，「管中閔在國發會時，對於台灣青創的貢獻有多麼令人激賞，他的遠見和魄力，讓台灣年輕人可以組隊、找到資金、被國際創投界看到，跟國外的競爭對手一較長短」。毛嘉慶強調，不只生產產品的，還包括做音樂、電影、電競的朋友，「他們喜歡管中閔，而他們甚至是從有投票權開始就沒投過國民黨...」。

接著，毛嘉慶話鋒一轉，質疑「管中閔的優秀，執政當局在乎嗎？管中閔的認真他們願意讓你知道嗎？他們不在乎也不願意」。我們只知道，「教育部及那個沒有法源的卡管跨部會小組，他們鐵了心要幹掉這位台大校長，只因為這個戰略角色，在李遠哲、莊國榮的心中已經別有所屬」。

毛嘉慶說，「每個人都有自己的立場，對於不利自己認知的部分，往往為了虛矯的面子，就會歸咎給不喜愛的人事物，不是嗎？」他直呼：「立場造成偏見、偏見造成對立、對立累積成衝突、仇恨。到頭來，我們卻都忘記了，當初為什麼要這麼討厭那些人事物？」

文末，毛嘉慶批評蔡政府，能源問題政治解決，人才問題思想解決...。請執政者三思，再這樣惡搞，台灣不會有前途。

(中時電子報)

「阿秋大肥鵝」墨魚香腸　餐桌上…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。