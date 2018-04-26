韓學者：北韓問題能否解決關鍵在美國國內

2018年04月26日 10:04 中時 陳建瑜

南北韓領袖高峰會明（27）日展開，韓國政府重要智庫世宗研究所常任研究員鄭載興（Chung Jae-hung）接受本報專訪表示，南北關係改善的動力可引領美朝關係和緩，但關鍵在美國國內，若美國內部些許人認為南北關係發展過快，影響美國在亞太區域整體佈局，甚至擔心中國在區域勢力擴大，將會對川普政府施壓，就不利後續的南北關係。

相較2007年南北韓領袖盧武鉉與金正日會談，鄭載興指出，最大不同在於北韓核武及軍事能力大幅提升；另外，韓國總統文在寅主張「新北方、新南方」的政策，盼藉改善南北關係改善，實踐延伸北至俄羅斯及中國、南至越南東協等國的經濟倡議，因此核心在北韓，若北韓問題無法改善，就無法實踐。

這次峰會一大重點在於「無核化」，鄭載興說，「這就是最艱難的問題」，北韓領導人金正恩3月赴中國時，提及北韓核問題須「階段性同步解決」；換言之，北韓願意會在南北對話大框架下棄核，但棄核方式不見得與美國完全棄核的主張相同。

鄭載興強調，金正恩棄核問題不大，但如何棄核更重要，若美國不願同步給予在軍事威脅上的退讓，或給予北韓「安全保障」，恐怕北韓難以接受，關鍵在美國是否願意同步進行。

鄭載興指出，金正恩態度的轉向，一方面「有自信了」，認為自身已成「擁核」國家；另外，在聯合國長期經濟制裁下，金正恩清楚核武不可能給國家幸福，「人要吃飯」。北韓現在是拿「現在核」與「未來核」當談判籌碼。

文在寅日前拋出南北韓可簽訂「和平協定」，終止韓戰，然鄭載興認為，若北韓不願棄核，和平協定難以簽訂，況且和平協定不僅是兩韓，還需要中美。

鄭載興指出，中國當然樂意見南北建立和平體制，但關鍵美國內部有些人不願看到，一旦南北關係緊密後，美國亞太戰略須做調整，甚至駐韓美軍也得大幅度調整，而中國一直想在區域建立高鐵，如此將擴張中國在韓半島的影響力。

至於南北韓統一目標，鄭載興表示，統一目標是一致的，但統一「方式」仍不同，如保守派就希望金氏政權垮台後才統一，這難度很多。他也說，90年代的年輕人多半看慣北韓核試爆、飛彈、人權等問題，因此對北韓看法較為負面。

(中時 )