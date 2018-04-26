韓學者：新六方會談可望再現 朝無核化時間設一年半

韓國外國語大學全球安全合作中心主任黃載皓接受本報專訪表示，這次峰會在「安全軍事領域」上一定會有進展，讓南北軍事衝突減少；他預計，川金會後，可能出現「新六方會談」，北韓無核化時間表可能落在一年半至兩年。（陳建瑜攝）

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對於南北韓領袖高峰可能達成的目標，韓國外國語大學全球安全合作中心主任黃載皓接受本報專訪表示，這次峰會在「安全軍事領域」上一定會有進展，讓南北軍事衝突減少；他預計，川金會後，可能出現「新六方會談」，北韓無核化時間表可能落在一年半至兩年。

黃載皓指出，這次峰會有三大重點，一是民間交流，過去都在做，並非新議題，況且國際制裁仍在，只能象徵性及人道上合作。其次，「安全軍事領域」，這是過去所沒有，兩人會議一定會有所進展，包含西海可能減少軍事緊張氛圍，但也僅停留在象徵性，細節須交予南北防長對話。

至於關鍵的「無核化」，黃載皓指出，美朝立場不同，但南北韓可先談好達成成果，但他建議峰會結束後，這部分僅先有同意無核化原則的共同聲明，細節不要公布，將這份成果順勢給美國總統川普當作美朝會談的禮物。

黃載皓認為，北韓不會立即放棄核武，一定會討價還價，美國「無核化」的目標，若從川普任期及選舉推算，可能在一年半至兩年得看到成果，否則民主黨會批評他。

黃載皓說，川普相對也會給金正恩經濟禮物，但川普不會願意出錢，因此可能出現「新六方會談」，讓其他國家出錢，將責任分散給各國，一旦無法達成果，川普再用軍事手段壓迫北韓。

對於文在寅拋出的「和平協議」，黃載皓說，「不容易」，美中朝三方簽訂的停戰協定，韓國並沒有，「和平宣言」可以，但韓國現階段先別談比較好。

從區域角度來看，黃載皓認為，北韓想跟美國對話，南韓也得聽美國，如此一來中國減少影響力，因此日前中國接受金正恩的來訪，以保障其最低限度的影響，反倒是美國擴大其影響力。

韓國國內政治看待這次峰會，黃載皓指出，保守派大多認為北韓有陰謀，但不正面攻擊文在寅，反而從側面，如若南韓少了美國支持，恐怕北韓就會「吃掉」韓國等論述。

至於兩韓統一，黃載皓認為，文在寅的政策是和平，不會提到統一，因為談統一會讓北韓擔心誰吸收誰的問題。另外，民眾對統一沒有那麼關注，「生活太累」，原則上朝統一，但若問立刻統一，支持率可能不多。

相較盧武鉉任期最後與金正日見面，黃載皓表示，文在寅第一年就做，就是希望未來四年能讓下一任政府無法改變。

(中時 )

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