Avicii紀錄片曾說「快死了」 爆經紀公司要負責？

Avicii曾在紀錄片中說出「我快死了」的驚人自白。（圖／達志影像）

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中時電子報
／綜合報導

瑞典DJ Avicii日前驚傳在阿曼驟逝後，至今死因仍不明，他的發言人與家人都未對死因多做說明，讓許多樂迷相當遺憾。不過其實Avicii就在去年底推出了紀錄片《Avicii : True Stories》，這部貼身跟拍他多年的紀錄片問世後，吸引不少樂迷爭相觀看，只是Avicii曾在片中透露「我快死了」，就是因為自己的身體狀況經不起再作任何一場演出。

Avicii因為成名得早，加上DJ演出飛往世界各地，時差問題嚴重，加上壓力大，他早期酗酒問題嚴重，導致他動了膽囊手術，當時的他身體狀況極差。也因此Avicii在2年前決定退休，放慢腳步過日子，但還是沒中斷自己最愛的音樂。

只是Avicii在去年推出的紀錄片中，就曾提及「我必須說，真的，我快死了。我說過很多次了，所以我不想再聽到『你應該在出來多做一場表演』。」就是因為自己的身體負荷不了，加上他早期患有焦慮症，一場演出對他來講恐怕都是一次巨大的壓力。

而在Avicii退休這兩年來，他的Instagram貼出不少環遊世界的照片，但其實就在他死前幾天，IG上po的都是他的「Studiomode」（錄音室模式）照片，看得出來他仍在工作中，可就在死訊發布後，Avicii的IG就刪除了不少照片，也讓不少樂迷納悶。

另外，就在前日，DJ Menno de Jong就在Twitter上發文，寫下「你覺得Avicii的經紀團隊是否要負起責任？」引發不少網友討論，有人認為Avicii酗酒問題不能推給旁人，可也有不少粉絲認為若不是來自公司的壓力，Avicii不需要做這麼多場演出搞壞身子；但不論如何，Avicii離世已成事實，許多人用自己的方式將這位傳奇留在自己的心中。

中時電子報關心您：飲酒過量，有害健康。

(中時電子報)

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