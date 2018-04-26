民進黨的北市選戰布局 黃暐瀚這麼看

2018年04月26日 09:01 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

台北市市長的布局，民進黨到底要不要禮讓現任市長柯文哲，資深媒體人黃暐瀚認為，在「422大遊行」之後，民進黨內部已有共識，禮讓柯文哲應已成定局。在北市這場選戰中，民進黨內的最大難關，不是禮不禮讓柯文哲，而是如何保住「市議員的席次」。

黃暐瀚在政論節目《年代向錢看》中點出，現今民進黨市議員在北市面臨非常嚴峻的考驗，不管禮不禮讓柯，議員席次都將「掉五席」。黃並在其臉書進一步點出，「2014年柯文哲得票85萬，2016年蔡總統在北市拿票75萬，這次年底的北市選舉，不管有無禮讓柯，民進黨都無法回到85萬的基礎」。而「一位議員的當選票數大約15000票，，北市的票數有可能減10萬，這代表民進黨市議員席次可能掉五席」。

其次，民進黨是不會提名姚文智的。422大遊行「號稱」三萬人的遊行，但網路的分析以及黃詢問過媒體從業人員對於「真實人數」的估算，姚所動員的人數大約只有「幾千人」。民進黨更加確定在台北提名姚文智是打不贏柯文哲的，因為姚的動能沒那麼大。

但是，提名行政院長賴清德就能贏得北市長選戰？黃暐瀚「鐵口直斷」賴清德絕對不選台北市長。賴清德能否贏得北市長選戰，台北市議員最清楚。的確，賴清德以行政院長之姿，高規格選北市長，對台北市民而言，真是莫大殊榮。但是民進黨也不是沒有行政院長選台北市長的先例，蘇貞昌就曾選過台北市長，但大輸17萬票。

而賴清德的「台獨路線」，在台北市是吃不開的。台灣民意基金會曾對柯文哲提出「兩岸一家親」做民調，有超過五成的市民接受柯文哲的論述。若賴真的出來選，這將會使北市選舉成為「統獨議題」的選戰，不利民進黨的選情。

雖然推派賴清德的確對北市議員的選舉有「母雞帶小雞的效應」，但是「死貧道，不死道友」。最終，賴清德將「壯烈犧牲，成為烤雞」，連2020的總統大選都不用玩了，而蔡英文也樂得除掉一個「光芒在刺」的對手。

綜合以上因素，黃暐瀚認為北市選舉，在經過「422大遊行」後，民進黨不會推派人選，依然禮讓柯文哲。

(中時電子報)