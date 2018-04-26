MLB》真男人！老虎馬丁被爆蛋仍開轟

2018年04月26日 09:04 中時電子報 盧品青

Leonys Martin fouled a ball off the plate directly into his nuts, then 2 pitches later he hit a home run pic.twitter.com/glumJsmTrT — CJ Fogler (@cjzero) 2018年4月25日

老虎26日對戰海盜隊，首局就出現戲劇性的鏡頭。老虎第一棒馬丁(Leonys Martin)首打席被球擊中胯下，雖然只是擦棒觸地反彈之後才擊中，依舊痛得他滿地亂滾。

比賽因為馬丁倒下而暫時中斷，但是馬丁沒有退場，而是爬起來繼續打。海盜捕手瑟維利(Francisco Cervelli)當時可能隔著面具在偷笑，不過接下來他就笑不出來了，因為馬丁居然敲出首打席全壘打。即使要害受創，馬丁仍把球打到中外野400呎的牆外，然後像個硬漢一般跑回本壘。

這場比賽原來是一場煙火秀，雙方合敲6支全壘打，全場34支安打，老虎先發投手齊瑪曼(Jordan Zimmermann)被打6分，海盜先發泰隆(Jameson Taillon)被打7分，兩人都撐不滿4局就退場。海盜捕手瑟維利單場繳出6分打點，創生涯新高，包括1支3分彈。

老虎最後以13-10打敗海盜。

(中時電子報)