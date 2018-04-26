60分鐘》翻轉偏鄉 重燃棒球魂

2018年04月26日 09:17 中時電子報 中視新聞

學測沒人過40級分 六龜高中:別用分數衡量學校

因全校學測成績沒人過40級分，高雄六龜高中再度登上媒體版面，學校為保護孩子曾一度謝絕採訪，如今面對中視《60分鐘》採訪，校長盧正川直言：「12年國教一直推廣多元展能、適性揚才，但每到聯考大家還是用多少個滿級分來衡量學校。」六龜高中教務主任葉淑燕說：「孩子說他想參加晚自習，但要先回家煮飯或幫忙農事，還有孩子家庭遭遇變故，讓人聽了都心碎。」外界「分數至上」的迷思，背後缺乏對偏鄉孩子生活實況的理解！

少棒隊員目標打進大聯盟。(60分鐘提供)

牙醫師助練唱 六龜合唱團美聲前進美國

牙醫師陳俊志進入偏鄉開業，晚上把診所空間變成學生課後安親教室，還義務帶六龜合唱團練唱，今年5月六龜的天籟美聲將唱進美國，合唱團成員驕傲的說：「唱歌能唱到出國，很有成就感！」還有成員說：「進合唱團讓我學業進步了，因為老師會盯課業和唱歌都要兼顧。」

開進偏鄉8年的可麗餅攤持續傳愛。(60分鐘提供)

抓單親孩子進棒球隊 教練:培育另一條出路

東台灣學校試圖以體育翻轉孩子人生！台東縣三民國小少棒隊成軍於日據時代，現在19位球員九成是原住民，總教練陳明德直言：「我們部落都隔代教養或單親，我很喜歡抓單親的孩子進棒球隊，好好栽培讓他有個出路。」台東三民國小校長鍾敏華說：「學校弱勢孩子占七成，組棒球隊就是希望聚集孩子，讓他們有依靠、有表現的舞台。」教練嚴厲紀律並重，小球員在日復一日的訓練中，悄悄築起他們的棒球夢！

累積實力盼人生揮出全壘打。(60分鐘提供)

棒球不只是球場拚輸贏 砥礪心志累積正能量

1930年成軍的台東縣長濱國小少棒隊在2008年解散，2016年重振旗鼓，長濱國小校長嚴政雍直言：「若把棒球訴諸國球，是民族光榮感，出去就要贏韓國，我覺得就單純體育來說是脫離本質，棒球絕非只有在場上的拚博。」對偏鄉孩子來說打棒球是課後活動，也是未來職業選項，運動後的課業輔導持續並重，不曾間斷的還有從2010年開進長濱國小的可麗餅攤，攤販黃仁鴻發願做對的事，愛的可麗餅讓孩子感受滿滿正能量！

公益書店集結各界捐書 提升偏鄉閱讀力

「偏鄉不缺錢，是缺人，因為沒什麼人願意來這邊。」昔日廣告人胡文偉偶然機會下到花蓮縣新城，得知當地孩子熱愛棒球，開始籌組棒球隊，花蓮新城國小校長張世璿說：「我們想讓孩子知道只要你願意，我們會一直陪你，幫你找各種資源，你不是孤單一個人。」球隊總教練胡文偉在新城成立公益書店，盼藉由各界捐贈的書籍，提升整個社區閱讀力，再造新城新風貌。「翻轉偏鄉 重燃棒球魂」完整內容請鎖定4月28日(六)下午1點《中視60分鐘》。

(中時電子報)