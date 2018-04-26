驚! 毛巾飛到擋風玻璃 擦撞鄰車失控害死人

國道中山高內湖南下路段今天清晨發生死亡車禍。（取自國道監視系統）

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中時

國道1號南向18.3公里內湖路段今天清晨發生事故，導致1人死亡，警方初步調查，47歲郭姓男子為撿拾車內物品，車子偏移撞上另輛由蘇姓男子駕駛的小貨車，造成小貨車失控，蘇男送醫不治，詳細原因由警方調查中。

國道公路警察局勤務指揮中心於26日2時20分接獲通報，南向18.3公里內湖路段有事故，現場有1人受困車內，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119派救護車。

據員警初步了解，47歲的郭姓男子駕駛自小客車從東湖要往士林行駛在內側車道，行經南向內湖路段時，因車窗開啟，後座毛巾突然往前飛到前擋風玻璃及排檔桿處，郭男轉身想將毛巾拿開時，疑似車輛有偏移，撞擊行駛於外側車道，由46歲蘇姓男子所駕駛的藍色小貨車，導致蘇男車輛失控一路撞擊內側護欄及防眩板共22.8公尺。

蘇男因未繫安全帶頭部先撞擊遠通門架，最後人半身掛在內側護欄上，經警消到場後救出後，送台北馬偕醫院醫院急救，3時25分經醫師宣告搶救無效身亡。郭男經員警施以酒測無酒精濃度反應，確切的肇事原因，還須進一步釐清。

國道警局呼籲用路人應遵守交通規則，行車應保持安全距離，提高警覺，車內物品擺放妥當，避免分心撿拾，變換車道時應注意前後來車安全距離，不論前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。

(中時 )

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