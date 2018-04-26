全球最迷你現役航母 泰海軍查克里號與美聯合軍演

泰國海軍鎮海之寶、迷你航空母艦查克里·納呂貝特號航空母艦。（圖/美國海軍）

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中時電子報

據泰國普吉新聞（Phuket news）報導，東南亞海域近日再次聚集大批軍艦與戰機，其中泰國海軍唯一、也是當今全球最迷你的現役航空母艦查克里號（HTMS Chakri Naruebet），也將率領多艘軍艦、4架紳寶（Saab）獅鷲戰鬥機（JAS 39 Gripen）與1架340空中預警機（Saab 340 AEW&C），與美軍海爾賽號驅逐艦（USS Halsey）等前往安達曼海（Andaman）與美國海軍（US Navy）舉行聯合軍演。

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素有泰國海軍鎮山之寶之稱、由西班牙的巴贊造船廠製造，是阿斯圖里亞斯親王號航空母艦（Príncipe de Asturias）之同級航艦，也是世界上最小的航空母艦之一的查克里·納呂貝特號，於1994年動工、1997年正式投入服役。滿載排水量為11,486公噸、船身全長為182公尺，配備有滑跳起飛甲板、艦載機多為AV-8S海鷂戰鬥機（Hawker Siddeley Harrier），但因年老失修、查克里號多半僅以直升機搭配執行任務。

泰國空軍麾下現役的獅鷲戰鬥機（圖上方）與紳寶340空中預警機（圖下）。（圖/SAAB官網）

美國海軍柏克級海爾賽號驅逐艦。（圖/美國海軍）

美軍方面表示，除海爾賽號驅逐艦外，尚有一艘洛杉磯級（Los Angeles-class）潛艦和多架P-8「海神」海上巡邏機（P-8 Poseidon）隨行，與泰國軍方共同進行反潛攻擊的訓練。第七驅逐艦中隊指揮官沃克上校（Lex Walker）表示，「作為多年盟友、我們將持續與泰國保持密切聯繫與互動，讓彼此互相學習和成長，以共同維護東南亞海域的安全和秩序。」此次的軍事演習，代號命名為「海洋防衛者」（Guardian Sea）。

(中時電子報)

文章來源：Thai Navy commander in Phuket as air fighters, weapons firing mark exercise

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