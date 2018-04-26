狄鶯救子》孫安佐可望全身而退 邱彰論斷關鍵在「此人」

2018年04月26日 09:57 中時電子報 吳品瑤

狄鶯、孫鵬獨子孫安佐上月底因涉嫌校園恐攻遭美國警方逮捕，住宿處又被起出1600發子彈及槍枝，引發軒然大波，結至昨開預審庭為止，足足被關了29天，所幸精神狀況跟氣色都還好，他出庭僅不到15分鐘即結束，首度面對媒體，則說出金句「我只想看動漫！」、「很感謝支持我的朋友」，隨即離去。

邱彰臉書發文。(翻攝自邱彰臉書)

孫安佐出席預審庭閃電結束，律師邱彰事後也發文認為他快可以回家了，今晨又發文，表示此案檢察官向法官「請求以「加速復原處置法」(ARD)判決本案，對孫安佐來說是非常寬厚的」，解釋ARD是用來彌補「好人做傻事」的情況，常見於青少年嗑藥、酒駕等微小罪狀，如今只待看法官同不同意，若應允，則「18歲的孫安佐會有個『查看期』」，只要這時間內未再犯罪，將可無案底重新作人。

邱彰也表示孫安佐案能圓滿落幕，最大功臣還是他的父母，「在一個寥寂的小鎮裡，請到兩位人面很熟的律師為孫安佐向檢察官辯解，用到這條連我都沒聽過的處理方式，讓他最終能主動出境，而不是被遞解出境」，也嘆其實在孫安佐案引發風波的同時，還有其他14到22歲不等、被以恐攻罪名起訴的年輕人，「有的被判十年，牢底坐穿，有的直接被遞解出境，永不得再入境」，因而盼孫安佐能了解並珍惜父母給他的重生機會，「趕緊長大」。

(中時電子報)