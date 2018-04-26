警抄販毒據點 驚見6旬翁拉Ｋ

警方在陳嫌住處查獲高達59包的K他命。（程炳璋翻攝）

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中時

台南市警6分局25日晚間在南區灣裡一間鐵皮屋內破獲販毒據點，逮獲陳姓男子持有K他命59包，現場另有兩名郭、黃兩名藥腳，其中黃男已邁入60歲高齡，竟混在年輕人當中拉Ｋ，警方驚覺K他命成老少咸宜的毒品，將陳嫌依照毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方25日晚間在南區灣裡破獲一處K他命販毒據點，當場逮獲37歲的陳嫌，並在屋內起獲59小包K他命，總重34公克。

逮捕過程中，陳嫌一度心虛跳窗逃逸，他攀爬過程意外跌倒，手腳擦傷，仍不顧傷勢拔腿狂奔，但吸毒後體力不支，跑不到1000公尺就遭警方抓住，乖乖就逮，當場另逮獲吸食K他命的31歲郭姓男子與60歲黃姓男子。

黃姓男子已60歲，早年是海洛因施用者，好不容易戒除後，現在又跟著年輕人吸食K他命。警方見到他混在一群年輕人之中，一度錯愕詢問「你這把年紀也愛這個？」黃嫌輕描淡寫供稱，心情不好，所以跟著吸食。

拉K者幾乎以年輕人為主，現在連老一輩民眾也跟風起來，警方驚覺拉K者的年齡層不僅向下蔓延，也向上發展，直呼毒品侵害的族群不分老少。

警方將3人帶回警局，郭、黃坦承吸毒，驗尿後離去，陳嫌否認販毒，警方懷疑他意圖販賣而持有，將他依照違反毒品危害防制條例疑送台南地檢署，並向上追查毒品來源。

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(中時 )

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